Beats Studio Buds bereits ab 100 Euro erhältlich

Amazon-Bestellungen in anderen europäischen sind mit einem deutschen Amazon-Konto problemlos möglich. Einzig müsst ihr beachten, dass hier in der Regel noch Versandkosten hinzukommen, bei den Beats-Ohrhörern sind dies voraussichtlich etwa 4 Euro.

Die seit dem Sommer erhältlichen Beats Studio Buds sind mittlerweile ein ganzes Stück im Preis gefallen. Während Apple weiterhin an der Preisempfehlung von 149,95 Euro festhält, ist man bei anderen Händlern in der Regel schon mit 129 Euro dabei. Den aktuellen Bestpreis findet ihr aber bei Amazon Italien , dort könnt ihr die Ohrhörer bereits zwischen 99,99 Euro und 102,99 Euro bestellen (der Preis schwankt gerade ein wenig).

