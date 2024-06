Beats Pill: Neuauflage in Deutschland erst im August

Mit der Neuauflage der Beats Pill hat die Apple-Tochter Beats nach zweieinhalb Jahren Pause wieder einen Lautsprecher im Programm. Deutschland steht bei dieser Markteinführung des neuesten Apple-Lautsprechers in der zweiten Reihe. Die Beats Pill ist zum Start ausschließlich in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien erhältlich. Erst Anfang August wird das Gerät dann auch hierzulande sowie in rund 90 weiteren Ländern erhältlich sein.

Die Tatsache, dass Beats nun doch wieder einen Lautsprecher ins Programm nimmt, überrascht irgendwie. Zwischenzeitlich schien es besiegelt, dass das Unternehmen fortan nur noch Ohr- und Kopfhörer produziert. Der Produktbereich „Lautsprecher“ ist vor zwei Jahren von der Beats-Webseite verschwunden.

Leichter, aber mehr Leistung

Mit der neuen Beats Pill präsentiert sich das ursprünglich vor acht Jahren vorgestellte Standardmodell des Lautsprechers äußerlich auf den ersten Blick unverändert, kann aber mit zahlreichen Verbesserungen im Detail aufwarten. Dem Hersteller zufolge bietet der verbaute Woofer jetzt 28 Prozent mehr Leistung und verdrängt 90 Prozent mehr Luftvolumen. Dabei ist der Lautsprecher zehn Prozent leichter als sein Vorgänger und nach IP67 vor Staub und Wasser geschützt.

Der integrierte Akku ermöglicht eine Nutzung von bis zu 24 Stunden ohne Steckdose, zehn Minuten am Ladekabel genügen für bis zu zwei weitere Stunden Musikgenuss. Aufgeladen wird die neue Version der Beats Pill erwartungsgemäß über USB-C anstelle von zuvor Lightning. Umgekehrt kann der Lautsprecher auch zum Aufladen eines verbundenen Smartphones verwendet werden.

Bei Apple bereits gelistet

Die neue Version der Beats Pill wird auch im deutschen Apple Store bereits gelistet. Eine Bestellung ist allerdings erst vom 6. August an möglich. Zum Preis von 169,95 Euro bekommt man das Gerät dann wahlweise in den Farben Mattschwarz, Signalrot oder Champagner.