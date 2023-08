Barometer-Logger: App notiert sich Luftdruck-Werte

Der japanische App-Entwickler Ichiro Nakahara bietet mit seinem Barometer-Logger eine für iPhone, iPad und Apple Watch verfügbare Applikation an, die die Messwerte des in neueren iPhone-Generationen verbauten Hardware-Barometers auslesen und so einen Tagesverlauf plotten kann.

Luftdruck im Barometer-Logger

Kostenlos für iPhone und Watch

Verbaut wurde das iPhone-Barometer seit dem iPhone 6 und ist in der Lage den Luftdruck in der unmittelbaren Umgebung des Gerätes festzustellen, zum Einsatz kommt dieser auf dem iPhone selbst jedoch nur selten. Fragt man Siri nach dem aktuellen Luftdruck, verlässt sich Apples Sprachassistenz auf die Wetterdaten der Wetter-App aus Cupertino.

Hier braucht es dann schon spezialisierte Daten-Aggregatoren wie SensorLog, phyphox oder eben den Barometer-Logger.

Der Barometer-Logger kann sowohl im Vordergrund als auch im Geräte-Hintergrund eingesetzt werden und ermittelt den Luftdruck dann mit gleichzeitiger Höhenkorrektur, für die die Standort-Daten des Gerätes herangezogen werden. Wer will kann die Höhen- und Positionsinformationen auch manuell in der App eintragen.

Luftdruck in der phyphox-App

Alle 60 Sekunden oder alle 10 Minuten

Erfolgt die Aufzeichnung im Hintergrund werden neue Datenpunkte mit einem Abstand von etwa 10 Minuten ermittelt, im Systemvordergrund läuft die Messung im Minuten-Rhythmus ab.

Der Barometer-Logger lässt sich wahlweise im Hoch- und im Querformat einsetzen, informiert über Rohdaten und korrigierte Messwerte, kann Messreihen im CSV-Format exportieren und schreibt zusätzlich auch die Temperatur und die Höhe in eigenen Graphen mit, die sich per Wisch-Geste nach rechts und links in der App anzeigen lassen.

Die Einstellungen des Barometer-Logger

Die App verfügt über drei optionale In-App-Käufe, über diese kann man Entwickler Ichiro Nakahara ein Trinkgeld zukommen lassen, die Funktionen des Downloads sind jedoch alle auch ohne Bezahlung zugänglich.