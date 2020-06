AusweisApp2 von Fehlern befreit und mit Querformat-Unterstützung

Die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verantwortete AusweisApp2 ist in Version 1.20.1 verfügbar. Optisch bleibt das digitale Angebot schlicht, doch wird aktive Produktpflege betrieben. So wurden nicht nur die iOS-Version der App, sondern auch ihre Ableger für andere Betriebssysteme mit diversen Fehlerbehebungen ausgestattet. Allem voran kann man die Anwendung auf Mobilgeräten nun wahlweise im Hoch- und Querformat verwenden.

Für die Entwicklung der App zeichnet der private Dienstleiter Governikus verantwortlich. Dieser nennt im Detail die folgenden Änderungen und Neuerungen mit Version 1.20.1:

Die Nutzung von passwortgeschützten Proxys ist nun auch in der neuen grafischen Oberfläche möglich.

Auf mobilen Geräten wurde eine Option ergänzt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln.

Auf Android wurde das Abbrechen einer Authentisierung beschleunigt und ein dabei auftretender Absturz beseitigt.

Unter Windows wird bei einer Authentisierung nun auch mit der neuen grafischen Oberfläche ein Fortschritt in der Taskleiste angezeigt.

Kleinere Fehlerbehebungen.

Verbesserte NFC-Funktion mit dem iPhone 7

Die AusweisApp2 wurde im vergangenen Jahr im Zuge der Einführung von iOS 13 freigegeben. In diesem Zusammenhang gilt es auch auf die anfänglichen Probleme mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus hinzuweisen, die mittlerweile ausgeräumt sein sollten. Den Entwicklern zufolge wurden von der NFC-Schnittstelle dieser Geräte viele Ausweise nicht erkannt und der Prozess abgebrochen. Mit iOS 13.2 oder höher sollten diese Fehler allerdings der Vergangenheit angehören. Falls ihr also damals kapituliert habt, lohnt sich jetzt vielleicht ein neuer Versuch.