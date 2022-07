Ausgefallenere Hardware: Die Satechi-Highlights des Prime Day

Wer lediglich ein iPhone und seine AirPods sowie vielleicht noch eine zusätzliche Apple Watch laden möchte, der schaut sich den kabellosen Ladeständer Satechi Aluminium 2-in-1 an sowie Satechi Trio-Ladestation an. Der 2-in-1 Ladeständer wird mit pauschalen 10 Euro Abzug für 49 statt 59 Euro angeboten.

Neben Allerwelts-Accessoires wie kräftigen Netzteilen oder USB-C-Hubs bietet Satechi auch eine Handvoll ausgefallenere Zubehör-Komponenten an, die in vergleichbarer Form nur ganz vereinzelt angeboten werden.

Der Zubehör-Anbieter Satechi ist üblicherweise in der hochpreisigen Kategorie zu Hause, was den Blick auf die Prime-Day-Angebote der für ihre Aluminium-Accessoires bekannten Marke quasi zum Pflichtprogramm macht.

