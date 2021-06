Aus den iPhone-Diagnosedaten: Anzahl der Ladezyklen ermitteln

Die Anzahl der Ladezyklen kann Aufschluss darüber geben, wie es um die Akku-Gesundheit des eigenen Gerätes bestellt ist. Laut Apple sind die in aktuellen iPhone-Modellen verbauten Lithium-Ionen-Akkus so entwickelt, dass diese auch nach 500 vollen Ladezyklen noch bis zu 80 Prozent ihrer Original­kapazität behalten soll.

Vorneweg kurz zum Reinholen: Ein Ladezyklus ist abgeschlossen, wenn das iPhone einmal 100 Prozent seiner Ak­ukapazität verbraucht hat und wieder aufgeladen wurde. Dies muss jedoch nicht zwingend in einem Rutsch geschehen. So ist ein Ladezyklus auch dann erreicht, wenn ihr euer Gerät imLaufe von fünf Tagen täglich jeweils von 100 Prozent auf auf 80 Prozent Akkukapazität bringt. 5 x 20 % = 100 % = 1 Ladezyklus.

iPhone-Anwender die sich dafür interessieren wie viele Ladezyklen ihr Geräte-Akku schon hinter sich hat, können dies mit Hilfe der vom iOS-Betriebssystem erfassten Diagnosedaten in Erfahrung bringen. Der Weg zur Kennzahl ist zwar etwas steinig, lässt sich dafür jedoch in wenige Minuten beschreiten und benötigt außer der Notizen-Applikation keine weiteren Hilfsmittel.

