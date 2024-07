Aufgepasst: Sonos-App nagt teils massiv am Akku

Wenn ihr euer iPhone dieser Tage ungewöhnlich oft laden müsst, benutzt ihr vermutlich die Sonos-App. Die aktuelle Version der Anwendung zieht zumindest auf einem Teil der Geräte auch bei Nichtbenutzung massiv Akku-Leistung.

Als die ersten Berichte diesbezüglich aufgekommen sind, dachten wir noch, es handle sich um eine überschaubare Anzahl von Einzelfällen. Zwischenzeitlich haben die Leserzuschriften und Einträge in Online-Foren wie etwa Reddit zu diesem Thema allerdings massiv zugenommen.

Dieses Verhalten könnte übers Wochenende gravierendere Folgen haben als über die letzten Tage hinweg. An Werktagen „kleben“ üblicherweise zahlreiche iPhones ohnehin ständig an MagSafe-Ständern oder sind mit Ladekabeln verbunden. Vermutlich ist es kein Fehler, wenn ihr die Sonos-App, wenn ihr sie nicht benutzt, immer komplett schließt.

Ob die Anwendung auf euren Geräten ebenfalls ungewöhnlich viel Akku-Leistung beansprucht, könnt ihr in den iOS-Einstellungen und dort im Menü „Batterie“ sehen (unser linker Screenshot).

Workarounds: Blutooth aus oder ganz löschen

Im rechten Screenshot seht ihr die ebenfalls in den iOS-Einstellungen vorhandenen Einstellungen der Sonos-App selbst. Möglicherweise ist es einen Versuch wert, hier die Bluetooth-Zugriff zu unterbinden. Für die Steuerung des Sonos-Systems wird diese Funktion nicht benötigt, es sei denn, ihr besitzt den Ace-Kopfhörer des Herstellers.

Dieser Tipp geht auf die Tatsache zurück, dass Android-Nutzer berichten, dass sie mit der aktuellen Version der Sonos-App Systemwarnungen wegen hoher Bluetooth-Nutzung und der damit verbundenen extremen Akkulast erhalten.

Drittanbieter-Alternativen hoch im Kurs

Eine radikalere Lösung wäre es, die Sonos-App komplett vom iPhone zu verbannen und stattdessen auf eine der von Drittanbietern angebotenen Alternativen zu setzen. Hier freut sich beispielsweise der in Deutschland ansässige Entwickler der kostenpflichtigen App SonoPhone über neuen Zulauf. Eine schlichte, aber kostenlose Alternative für iPhone und iPad bietet sich mit Phonos Plus an. Auf der Apple Watch ist Lyd die beste Wahl und für den Mac könnt ihr euch den Sonos Menu Bar Controller anschauen.

Der Sonos-Chef Patrick Spence hat sich vor dem Wochenende zu den Problemen geäußert, aber eine Rückkehr zum alten System ausgeschlossen.