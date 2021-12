„Auf Rückseite tippen“: Apple erinnert an versteckte iPhone-Funktionen

Wer der Sache einen neuen Anlauf geben will, findet im unten eingebetteten Video (beide Filme sind leider nur auf Englisch verfügbar) eine Zusammenfassung der damit verbundenen Optionen. Zudem haben wir euch noch das schon etwas ältere Video „So legst du Aktionen für das Tippen auf die Rückseite deines iPhone oder iPod touch fest“ mit angehängt. Etwas ausführlicher und auf Deutsch bekommt ihr das Ganze on den folgenden Support-Dokumenten erklärt:

Der Apple Support erinnert mit zwei neuen Videos an bereits längere Zeit verfügbare Funktionen. Die Möglichkeit, Apple Pay auch mit der Apple Watch zu verwenden, wird allerdings kaum jemand überraschen. Weiterhin weniger prominent ist dagegen die mit iOS 14 eingeführte Funktion „Auf Rückseite tippen“. Dies mag aber auch damit zusammenhängen, dass es in diesem Zusammenhang immer wieder zu Fehlerkennungen gekommen ist.

Insert

You are going to send email to