Apple Arcade wächst weiter: „Disney Melee Mania“ und vier Neuankündigungen

In „Disney Melee Mania“ können Spieler ihre Kampfteams mit zwölf aus Disney- und Pixar-Produktionen bekannten Charakteren formieren, die anschließend ein einer virtuellen Arena in 3-gegen-3-Kämpfen gegeneinander antreten, darunter Randale-Ralph, Prinzessin Elsa und Micky Maus ebenso wie Frozone, Vaiana und Buzz Lightyear.

Als Apple Arcade vor zwei Jahren angekündigt wurde, wurde der Dienst mit dem Slogan „100 exklusive Spiele für 4,99 Euro im Monat“ beworben. Mittlerweile hat sich die Zahl der in Apples Spiele-Abo enthaltenen Titel mehr als verdoppelt. Zwar ist Apple dazu übergegangen, auch nicht exklusive Spiele in sein Sortiment aufzunehmen. Die damit verbundene Erweiterung um namhafte App-Store-Klassiker und Erfolgstitel tut dem Angebot allerdings gut und dürfte nicht zuletzt auch die Zahl der Abonnenten merklich erhöht haben.

