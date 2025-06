Aqara Smart Lock U200 Lite: Günstigere Variante ohne Keypad und HomeKey

Aqara bietet mit dem Smart Lock U200 Lite eine Variante seines seit vergangenem Jahr erhältlichen Smarthome-Türschlosses an, die mit reduziertem Funktionsumfang und dementsprechend auch mit einer deutlich günstigeren Preisempfehlung in den Handel kommt. Das U200 Lite ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und wird zum Start für 128 Euro angeboten.

Der Vertrieb für das Schloss läuft hierzulande über Amazon und mit dem Aktionscode U200LITE bekommt man das Schloss dort eigentlich zum Einführungspreis von 103 Euro. Prüft das vor einer Bestellung, offenbar wurde die Sonderaktion nicht pünktlich von Amazon freigeschaltet.

Der Unterschied zwischen der Lite- und der Standardversion des Aqara U200 lässt sich im Wesentlichen auf das bei der günstigeren Variante fehlende Keypad und die damit verbundenen Bedienoptionen wie Fingerabdruck, HomeKey oder Ziffernblock reduzieren. Stattdessen kommt das U200 Lite mit einem kleinen NFC-Aufkleber, den man an der Tür anbringen und das Schloss darüber bedienen kann. Die Verwaltung der NFC-Berechtigungen erfolgt über die Aqara-App.

Hierbei ist momentan noch eine wichtige Einschränkung zu beachten. Bislang kann man den NFC-Sticker nur so konfigurieren, dass die Tür darüber entweder geöffnet oder abgeschlossen wird. Der automatische Wechsel der Funktion abhängig vom jeweiligen Zustand des Schlosses wird per Firmware-Update zeitnah ermöglicht.

Aqara zufolge lassen sich zum Teil auch „fremde“ NFC-Tags für das Schloss konfigurieren, die Kompatibilität könne jedoch nicht generell gewährleistet werden.

Per App oder Matter-System bedienbar

Standardmäßig lässt sich das Aqara U200 Lite ansonsten einerseits über die Aqara-App bedienen. Hierfür ist eine direkte Bluetooth-Verbindung zum Smartphone nötig. Wenn ein Aqara-Hub vom Typ M3, M100 oder der Kamera-Hub G5 vorhanden ist, kann man auch aus der Ferne über das Internet auf das Schloss zugreifen.

Alternativ dazu kann man das Aqara Smart Lock U200 Lite über das Matter-Protokoll in Smarthome-Systeme wie Apple Home einbinden und dann beispielsweise über die Home-App oder auch Siri bedienen. Hierfür wird allerdings ein Thread Border Router wie der HomePod mini oder die WLAN-Version von Apple TV 4K vorausgesetzt.

Wird auf vorhandenen Schließzylinder aufgesetzt

Bei der Montage des U200 von Aqara kann in der Regel der vorhandene Schließzylinder genutzt werden. Das Schloss wird von innen auf einen im Schloss steckenden Schlüssel montiert und dreht diesen. Daher wird vorausgesetzt, dass die Tür auch dann von außen aufgeschlossen werden kann, wenn innen ein Schlüssel steckt. Das mechanische Türschloss außen bleibt erhalten und kann jederzeit weiter verwendet werden. Die Akkulaufzeit des Schlosses wird mit bis zu sechs Monaten angegeben.

Wenn die Möglichkeit besteht, außen an der Wohnungs- oder Haustür ein Keypad anzubringen, ist die Standardversion des U200 unsere Empfehlung. Die Lite-Variante bietet sich an, wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist und man außen an der Tür gar nichts verändern oder maximal den NFC-Tag anbringen kann.

Standardversion hat sich bewährt

Die Standardversion des Aqara Smart Lock U200 haben wir bereits bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt und seither dauerhaft im Einsatz. Hier gefällt uns vor allem das im Lieferumfang enthaltene Keypad sehr gut, mit dessen Hilfe man die Tür per Fingerabdruck, HomeKey oder klassisch per Zifferncode öffnen kann. Die „große“ Version ist bei Amazon aktuell für 190 Euro erhältlich und der mit dem Keypad verbundene Zusatzkomfort ist diesen Aufpreis unserer Meinung nach definitiv wert.