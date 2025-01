Aqara bringt fünf neue Smart-Home-Produkte auf den Markt

Vorstellen konnten wir euch die Neuveröffentlichungen des Smart-Home-Ausstatters Aqara bereits Anfang des Jahres. Heute erweitert die Xiaomi-Marke ihr Sortiment an Smart-Home-Lösungen mit einer Reihe neuer Produkte, die ab sofort in verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland erhältlich sind.

Zu den Neuvorstellungen zählen unter anderem das Panel Hub S1 Plus EU und der Touchscreen-Wahlschalter V1 EU – beide mit voller Unterstützung für Apple Home. Ebenfalls in Deutschland verfügbar sind ab sofort der Aqara Display-Schalter V1, der Aqara Lichtschalter H2 mit Matter über Thread und die Aqara LED-Glühbirne T2 – ebenfalls mit HomeKit, Matter und Thread-Support.

Nachfolgend die kurze Übersicht der Produkte, die ab sofort bei Amazon bestellt werden können:

Panel Hub S1 Plus EU

Zentrales Steuerungspanel für Smart-Home-Systeme mit Touchscreen-Oberfläche, integriertem Zigbee-Hub und Matter-Kompatibilität. Ersetzt herkömmliche Lichtschalter und ermöglicht die Bedienung diverser Geräte.

Preis: 289,99 Euro

Touchscreen Dial V1 EU

Tragbares Smart-Home-Bediengerät mit Touchscreen und Drehregler. Unterstützt die Steuerung von Geräten und Szenen, ermöglicht Anpassungen wie Dimmen und soll eine intuitive Bedienung bieten.

Preis: 149,99 Euro

Display Switch V1 EU

Intelligenter Lichtschalter mit Display. Verbindet die Funktionen eines klassischen Schalters mit der Möglichkeit, Geräte und Szenen über das Display zu steuern.

Preis: 109,99 Euro

Light Switch H2 EU

Smarter Lichtschalter mit integriertem Zigbee-Hub. Ermöglicht die Steuerung von Lichtkreisen und dient als Bridge für Aqara-Geräte im Smart-Home-Netzwerk.

Preis: 41,99 Euro

LED Bulb T2 (E27 & GU10)

Intelligente LED-Lampen mit Zigbee- und Matter-Kompatibilität. Verfügbar für die Sockeltypen E27 und GU10, mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur.

Preis: 22,90 Euro

Sobald uns erste Erfahrungswerte zu den Geräten vorliegen und wir Zeit für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Neuveröffentlichung hatten, melden wir uns noch mal zu Wort.