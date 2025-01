Aqara: Die neuen Smart-Home-Produkte 2025

Der Smart-Home-Anbieter Aqara hat auf der amerikanischen Elektronikmesse CES eine Reihe neuer Geräte vorgestellt, die das bestehende Produktportfolio erweitern werden. Dazu gehören Steuerungspaneele, Sensoren und Controller, die laut Hersteller zunächst in Europa und Nordamerika eingeführt werden.

Neue Steuerungspaneele und Schalter

Aqara hat mehrere Unterputz-Bedientafeln und intelligente Schalter angekündigt, die eine zentrale Steuerung von Smart-Home-Geräten ermöglichen sollen:

Panel Hub S1 Plus (Bild): Eine Bedientafel mit Touchscreen (6,9 Zoll), die bis zu zwei verdrahtete Leuchten steuern und automatisieren kann. Sie fungiert gleichzeitig als Zigbee-Hub und Matter-Bridge.

Eine Bedientafel mit Touchscreen (6,9 Zoll), die bis zu zwei verdrahtete Leuchten steuern und automatisieren kann. Sie fungiert gleichzeitig als Zigbee-Hub und Matter-Bridge. Touchscreen-Wahlschalter V1 (Bild): Ein Schalter mit rundem Display (1,32 Zoll) und Drehrad, der Helligkeit und Farbtemperaturen steuern soll. Er bietet zudem Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.

Ein Schalter mit rundem Display (1,32 Zoll) und Drehrad, der Helligkeit und Farbtemperaturen steuern soll. Er bietet zudem Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Touchscreen-Schalter S100 US (Bild): Ein Hybrid-Schalter mit physikalischen Tasten und Touchscreen, der sowohl über Thread als auch über Wi-Fi kommunizieren kann.

Sensoren zur Raumüberwachung

Auch im Bereich der Sensorik erweitert Aqara sein Angebot:

Multipräsenzsensor FP300 (Bild): Dieser batteriebetriebene Sensor kombiniert zwei Technologien (PIR und Millimeterwellen) zur Bewegungserkennung. Die Akkulaufzeit soll bis zu zwei Jahre betragen.

Dieser batteriebetriebene Sensor kombiniert zwei Technologien (PIR und Millimeterwellen) zur Bewegungserkennung. Die Akkulaufzeit soll bis zu zwei Jahre betragen. Klimasensor W100 (Bild): Der Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt diese auf einem integrierten Display an. Zusätzlich lassen sich Smart-Home-Geräte direkt über programmierbare Tasten steuern.

Neue Matter-Controller und Sicherheitslösungen

Aqara hat zudem seine Controller-Reihe um Modelle erweitert, die aktuelle Standards wie Matter und Thread unterstützen:

Hub M100 (Bild): Ein kompakter Matter-Controller, der als Thread Border Router fungiert und Zigbee-Geräte mit Matter-Plattformen verbinden kann.

Ein kompakter Matter-Controller, der als Thread Border Router fungiert und Zigbee-Geräte mit Matter-Plattformen verbinden kann. Doorbell Camera Hub G410 (Bild): Eine smarte Türklingel mit 2K-Videoqualität und Gesichtserkennung. Der Hersteller betont die hohe Kompatibilität mit Plattformen wie Apple Home und Google Home.

Markteinführung und Verfügbarkeit

Ein Großteil der Produkte soll noch im ersten Quartal 2025 in Europa und Nordamerika auf den Markt kommen. Einige Geräte, wie der Panel Hub S1 Plus, könnten in Europa bereits im Januar verfügbar sein. Mit den neuen Produkten reagiert Aqara auf die zunehmende Nachfrage nach plattformübergreifender Kompatibilität und flexiblen Steuerungslösungen.

Sobald uns die ersten Geräte vorliegen, werden wir von unseren Praxiserfahrungen berichten.