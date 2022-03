Apps: Neues Netflix-Game, MDR Audio 2.0 und ein Update für CovPass

Auch die CovPass-Applikation des Robert-Koch-Institutes sorgt sich in ihrer jüngsten Aktualisierung um zusätzliche Barrierefreiheit und will fortan transparent mit den eigenen Anstrengungen diesbezüglich umgehen. Neu ist zudem eine verbesserte Logik bei der Zuordnung eingescannter Zertifikate zu bereits vorhandenen Personen. Diese sollen nun auch bei leichten Schreibvariationen richtig abgelegt werden.

Für ein zusätzliches Plus an Inklusivität sollen der jetzt ebenfalls erhältliche Nachrichten-Podcast in leichter Sprache und die zum Zugriff vorgehaltenen Hörfilme sorgen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat seine offizielle MDR Audio-Applikation in der neuen Version 2.0 im App Store veröffentlicht und räumt mit dem Update vor allem Barrieren für Menschen mit Sehbehinderungen aus dem Weg. Für diese wurde die App jetzt neu arrangiert, so dass die Navigation einfacher und intuitiver ausfallen soll.

Der schnelle Blick in den App Store zeigt: Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat die für Bestandskunden kostenfrei erhältlichen Spiele im vergangenen Monat auf nunmehr 13 Titel anwachsen lassen. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine runderneuerte Version seiner MDR-Audio-App vorgelegt. Und: Die offizielle CovPass-Applikation des Robert-Koch-Institutes steht seit heute in einer neuen Ausgabe bereit. Der Reihe nach.

