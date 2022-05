Apples iPhone-Dock: Von der Standardausstattung zum Auslaufmodell

Heute wird kaum noch jemand wissen, dass ein iPhone-Dock in den ersten iPhone-Jahren alles andere als eine Besonderheit war. Der anfangs mit einem 30-Pin-Adapter ausgestattete iPhone-Ständer gehörte bei den ersten von Apple verkauften iPhone-Modellen zum Standard-Lieferumfang und war gemeinsam mit dem Ladekabel und Netzteil in der Verkaufspackung der Geräte enthalten.

Damit kannst du jedes iPhone mit Lightning Connector aufladen und synchronisieren. Das iPhone steckt beim Synchronisieren und Laden aufrecht im Dock und passt so ideal auf jeden Schreibtisch und jede Arbeitsplatte. Selbst ein iPhone in einem von Apple designten Case lässt sich ganz einfach andocken. Und du kannst das iPhone entsperren oder Touch ID verwenden, ohne es aus dem Dock zu nehmen.

Angesichts der Tatsache, dass sich auch beim iPhone der Wechsel von Lightning auf USB-C abzeichnet, wollen wir kurz nochmal an Apples iPhone Dock erinnern. Der Artikel findet sich in der Lightning-Version zwar noch auf der Webseite von Apple gelistet, ist dort aber bereits als „Ausverkauft“ markiert und dürfte in Kürze vollständig von Apples Online-Präsenz verschwinden.

Insert

You are going to send email to