AppleCare One: Apple ID entscheidend, AppleCare+ teils günstiger

Noch ist unklar, ob Apple den neu vorgestellten Versicherungstarif AppleCare One auch in Deutschland anbieten wird. Nach dem Start in den USA gehen Beobachter jedoch davon aus, dass die neue Versicherungsoption mittelfristig auch hierzulande eingeführt werden könnte. Apple dürfte sich die zusätzlichen Einnahmen aus einem erweiterten Versicherungstarif, der sich direkt über die Geräteeinstellungen buchen lässt, auch in Europa nicht entgehen lassen.



Sollte AppleCare One tatsächlich eingeführt werden, empfiehlt sich jedoch ein genauer Blick auf die Details, bevor man von einem bestehenden AppleCare+-Vertrag umsteigt.

Kombitarif statt Einzelabsicherung

In den Vereinigten Staaten kostet AppleCare+ für das iPhone derzeit rund zehn Dollar pro Monat. AppleCare One schlägt hingegen mit 19,99 Dollar monatlich zu Buche und deckt bis zu drei Geräte ab. Diese dürfen bis zu vier Jahre alt sein, sofern sie in gutem Zustand sind.

Eine zentrale Voraussetzung ist allerdings, dass alle versicherten Geräte mit derselben Apple-ID verknüpft sein müssen. Dadurch lassen sich Familiengeräte nicht ohne Weiteres mitversichern, sofern sie getrennt verwaltet werden.

Nur auf Geräten, die mehrere Benutzerkonten mit jeweils eigener Apple-ID unterstützen (wie etwa Macs) ist eine gemeinsame Nutzung unter Umständen möglich. Weitere Geräte lassen sich für je 5,99 Dollar im Monat zum Tarif hinzufügen. Die Verwaltung erfolgt über die Systemeinstellungen des jeweiligen Apple-Geräts.

Kleingedrucktes und Preisvergleich

Besonders lohnend ist AppleCare One für Nutzerinnen und Nutzer mit mehreren höherpreisigen Geräten. Wer hingegen nur einzelne Produkte wie AirPods oder eine Apple Watch versichern möchte, fährt mit separaten AppleCare+-Verträgen meist günstiger. Die Versicherung der AirPods ist in den USA bereits ab 1,49 Dollar im Monat erhältlich, die Apple Watch lässt sich ab 2,99 Dollar absichern.

Neben der erweiterten Hardwareabdeckung umfasst AppleCare One Leistungen wie Expressaustausch, telefonischen 24-Stunden-Support sowie Diebstahl- und Verlustschutz für iPhone, iPad und Apple Watch. Auch Zubehör wie der Apple Pencil oder das iPad-Tastaturcover ist mitversichert, sofern das Hauptgerät in den Tarif aufgenommen wurde. Reparaturen lassen sich über autorisierte Servicepartner, per Versand oder direkt im Apple Store organisieren.

Wichtig zu wissen: Wie bei AppleCare+ fallen im Schadensfall pauschale Reparaturzahlungen an. Ein defektes Display beim iPhone kostet etwa 29 Dollar, alle anderen iPhone-Schäden 99 Dollar. Der Ersatz eines verlorenen oder gestohlenen Gerätes kostet 149 Dollar.