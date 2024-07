Apple-Werbung: „Shot on iPhone 15 Pro“ und neue „Pill Dudes“-Videos

Mit ¡Suerte! oder übersetzt „Viel Glück!“ hat Apple ein neues Video in der Reihe „Shot on iPhone 15 Pro“ veröffentlicht. Der knapp eine Viertelstunde lange Kurzfilm begleitet den jungen Musiker Iván Cornejo auf einer Reise durch Mexiko. Cornejo macht sich dabei auf die abenteuerliche Suche nach seinen Wurzeln.

Der Apple Film begleitet die Veröffentlichung von Cornejos Single „Intercambio Injusto“. Im Film wird der Musiker zudem von der Sängerin der Band Mariás und dem mexikanischen Sänger Edén Muñóz unterstützt.

Apple hat den Soundtrack zu seinem neuesten „Shot on iPhone“-Video auf Apple Music veröffentlicht. Das Video soll gleichzeitig für das für die kommende Woche angekündigte neue Album des Musikers werben.

Apple wirbt wieder mit den „Pill Dudes“

Bei der Werbung für seine auf Kopfhörer und mittlerweile auch wieder Bluetooth-Lautsprecher spezialisierte Tochter Beats ist Apple tief in den Keller hinabgestiegen und hat dort die sogenannten „Pill Dudes“ wieder ausgegraben. Diese vor rund zehn Jahren für die Lautsprecher gefahrene Werbekampagne war zumindest polarisierend: Man fand die Figuren entweder schrecklich albern oder total süß.

Anlässlich der Markteinführung des neuen „Beats Pill“-Lautsprechers hat Apple die Figuren als „Pill People“ zu neuem Leben erweckt und die Hauptrollen von neuen Werbespots gesteckt. Neben den Clips „Pill People are Back“ und „Pill People are Seriously Loud“ machen mit „Pill People are Nepo Babies“ und „Pill People Back It Up“ jetzt zwei weitere Videos Werbung für das neueste Beats-Produkt.

Das neue Modell der „Beats Pill“ wurde in den USA bereits im vergangenen Monat vorgestellt und ist dort auch schon erhältlich. In Deutschland ist der Verkaufsstart für den 6. August geplant. Im deutschen Apple Store ist der neue Lautsprecher bereits gelistet, lässt sich aber noch nicht bestellen. Vom kommenden Monat an wird er dann in den Farben Mattschwarz, Signalrot und Champagner mit einer Preisempfehlung von 165,95 Euro erhältlich sein.