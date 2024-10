Apple Watch: watchOS 11.1 darf installiert werden

Apple hat am heutigen Montagnachmittag nicht nur iOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 zum Download freigegeben und damit den Startschuss für die Verfügbarkeit von Apple Intelligence in den Vereinigten Staaten abgefeuert – in Europa geht es im kommenden April los –, auch die Computeruhr aus Cupertino freut sich über ein kleines Software-Update.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Wer auf seinem iPhone das Update auf iOS 18.1 bereits installiert hat, der kann über die Watch-Applikation die Installation von watchOS 11.1 anstoßen, das mit einer ungefähren Updategröße zwischen 600 und 800 Megabyte einläuft. Apple verzichtet auf einen ausführlichen Begleittext zum Update, verspricht jedoch Verbesserungen und Fehlerbehebungen sowie eine konkrete Problemlösung.

So soll es unter watchOS 11 zu Problemen beim Übertragen der Daten von „Atmungsstörungen“ zu HealthKit gekommen sein, ein Fehler, der nun behoben wurde.

Zudem hat Apple zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, die unter anderem die Bedienungshilfen, den App Store, den Medienplayer der Apple Watch, die Bilddarstellung, Kurzbefehle, den Safari-Unterbau WebKit und die Sprachassistenz Siri betroffen haben.

Über weitere Detailverbesserungen dürfte Apples offizieller Support-Eintrag zu den Aktualisierungen von watchOS 11 informieren, der bislang jedoch noch nicht überarbeitet wurde.

Hoffen auf bessere Akkulaufzeiten

Wie viele Anwender hoffen wir auf Verbesserungen der Akkulaufzeit durch die nun verfügbare Aktualisierung. Seit Freigabe von watchOS 11.0.1 haben uns zahlreiche Leserberichte erreicht, die über eine spürbare Verringerung der Durchhaltefähigkeit ihrer Computeruhren berichtet haben. Teils müssen diese schon mittags an die Ladegeräte.

Wie immer gilt: Zur Installation der Aktualisierung sollte eure Uhr mindestens zur Hälfte geladen sein und sich auf einem Ladegerät befinden.