Apple Watch und Android: Viele Hürden, wenig Komfort aber machbar

Lässt sich Apples Computer-Uhr auch in Kombination mit einem Android-Smartphone nutzen oder ist ein iPhone zwingende Voraussetzung für den tagtäglichen Einsatz der Apple Watch? Eine Frage, die der Entwickler Abishek Muthian in seinem aktuellen Blogeintrag „Apple Watch with Android“ zu beantworten versucht. Ein lesenswertes Stück.

Muthian berichtet, dass ihn ein persönlicher Verlust zum Nachdenken über eine aktivere Gesundheitsüberwachung durch Wearables brachte. Ein Bereich, den die Apple Watch inzwischen nahezu für sich beansprucht, der Entwickler wollte jedoch nicht in Apples geschlossenes Ökosystem abtauchen und suchte daher nach alternativen Möglichkeiten die Apple Watch mit seinem Android-Setup zu verbinden.

CalDAV, CardDAV, Nextcloud

Um hier brauchbare Ergebnisse zu erzielen sind überraschend komplexe Eingriffe notwendig. Zuerst wurde die Apple Watch mit einem gebrauchten iPhone eingerichtet – zur Erstinstallation führt an diesem kein Weg vorbei. Um die Apple Watch mit Android zu verbinden, mussten mehrere Hürden überwunden werden:

Benachrichtigungen: Muthian nutzte ein Python-Skript, um Benachrichtigungen auf dem Android-Gerät auszulesen und mithilfe des Push-Dienstes „Pushover“ an die Apple Watch zu senden.

Kalender- und Kontaktsynchronisation: Diese erfolgte über die offenen Protokolle CalDAV und CardDAV, unterstützt durch Anwendungen wie DavX und einen selbst gehosteten Nextcloud-Server.

Aufgabenverwaltung: Aufgaben aus einer Android-App wurden ebenfalls über offene Protokolle per DAVx in die Apple Watch integriert.

Die Integration der Mobilfunkfunktion gelang, indem die SIM-Karte des Android-Smartphones temporär in das iPhone eingesetzt wurde. Einschränkungen blieben jedoch bestehen: SMS und SOS-Nachrichten, die iMessage voraussetzen, sind nicht nutzbar.

Trotz technischer und logistischer Herausforderungen gelang dem Entwickler eine funktionale Verbindung der Apple Watch mit Android. Die Lösung erfordert zwar weiterhin ein iPhone im Hintergrund, ermöglicht jedoch eine Nutzung ohne vollständige Abhängigkeit vom Apple-Ökosystem.

Apple Watch für ein Familienmitglied

Wir würden im skizzierten Fall grundsätzlich dazu raten, die Apple Watch mit dem einem iPhone eines Familienangehörigen einzurichten und hier die von Apple bereitgestellte Funktion Apple Watch für ein Familienmitglied zu nutzen. Diese gestattet die Konfiguration einer weitgehend unabhängigen Apple Watch, vorzugsweise mit integrierter Mobilfunkanbindung.

Allerdings deaktiviert diese zahlreiche wichtige Gesundheitsfunktionen. Nicht verfügbar sind nach der Einrichtung für eine Familienmitglied: Medikamente, Atemfrequenz, Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus, EKG, Vorhofflimmern-Protokoll, Zyklusprotokoll, Schlaf, Temperatur am Handgelenk, Blutsauerstoff, Stabilität beim Gehen, Hörbücher, Fernbedienung, News, Kurzbefehle und die Doppeltippen-Geste.