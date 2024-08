Apple Watch SE als „Kinder-Smartwatch“ mit bunten Gehäusefarben?

Apple bewirbt die Apple Watch SE insbesondere auch als Smartwatch für Kinder. Mithilfe der Uhr sollen Kinder mehr Unabhängigkeit genießen, zugleich jedoch nicht den Kontakt zu ihren Eltern verlieren. Die nächste Generation der Apple Watch könnte nun auch optisch mehr auf diesen Einsatzbereich zugeschnitten sein.

Bereits vor einigen Wochen wurde darüber berichtet, dass Apple mit einem Kunststoffgehäuse für die Apple Watch SE experimentiert. Eine solche Variante könnte zudem dazu beitragen, dass Apple den Preis für diese Variante der Uhr weiter senken kann, um im Wettbewerb mit der Galaxy Watch FE besser dazustehen. Diese wird in den USA bereits für 199 Dollar angeboten, während die Apple Watch SE dort ab 249 Dollar erhältlich ist.

Mit dieser Materialwahl wäre zudem die Möglichkeit verbunden, die Apple Watch SE in einer Vielzahl neuer Farben anzubieten. In seinem Abo-Newsletter Power On bringt der Bloomberg-Autor Mark Gurman dieses Thema wieder zur Sprache und betont, dass Apple die Uhr auf diese Weise auch wesentlich attraktiver für Kinder gestalten könnte.

Knallig bunt wie das iPhone 5c

Natürlich müssen wir hier direkt an die Bonbonfarben des Phone 5c denken. Mit Erwachsenen als Zielgruppe hatte diese im Jahr 2013 von Apple eingeführte iPhone-Variante wohl nur überschaubaren Erfolg und wurde zwei Jahre später wieder eingestampft. Das iPhone 5c war neben Weiß auch mit einem Kunststoffgehäuse in den Farben Pink, Gelb, Blau und Grün erhältlich.

Eine „Kinder-Version“ der Apple Watch in vergleichbar auffälligen Farben würde nicht nur gut in Apples „Smartwatch für Kinder“-Konzept passen, sondern sicherlich auch ihren Platz am Handgelenk des einen oder anderen erwachsenen Kunden finden. Ob eine solche Änderung tatsächlich auch mit einer Preissenkung verbunden ist, bleibt natürlich abzuwarten. In jedem Fall hätte Apple sein von der Apple Watch SE über das Standardmodell der Apple Watch bis hin zur Apple Watch Ultra reichendes Smartwatch-Portfolio damit noch besser auf die verschiedenen Marktsegmente abgestimmt.