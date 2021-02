Apple Watch: Probleme mit Handgelenkerkennung und Anrufanzeige

Mittlerweile berichten mehrere Anwender per E-Mail und in den Apple-Supportforen von Problemen mit der Handgelenkerkennung der Apple Watch. Demnach bleibt die Uhr am Handgelenk nicht entsperrt, sondern der Zugriff muss regelmäßig wieder durch Code-Eingabe oder durch Entsperren des verbundenen iPhones freigegeben werden.

Den Berichten zufolge treten die Probleme zumindest bei einem Teil der Nutzer erst seit dem im Dezember veröffentlichten Update auf watchOS 7.2 auf. Damit verbunden kann auch ausgeschlossen werden, dass Tätowierungen oder dergleichen für eine grundsätzliche Fehlfunktion der Sensoren verantwortlich sind. Das Ganze hat bei den betroffenen Nutzern vor dem Update nämlich problemlos funktioniert.

Von unserer Seite können wir lediglich ausschließen, dass es sich um eine generelles Problem handelt. Zumindest bei uns funktioniert die Handgelenkerkennung nämlich wie eh und je.

Apple Watch signalisiert keine Anrufe

Ein weiteres Problem, das wir selbst nicht nachvollziehen können, das ganz offensichtlich aber ebenfalls bei zahlreichen Nutzern auftritt, betrifft die Anzeige von eingehenden Anrufen. Trotz korrekter Einstellungen vibriert oder klingelt die Apple-Uhr bei den betroffenen Anwendern nicht, wenn auf dem verbundenen iPhone ein Anruf eingeht.

Zumindest bei einem Teil der in diesem Fall Betroffenen lässt sich eindeutig ein Zusammenhang zur Nutzung von CarPlay erkennen. Wie man auch in den Apple-Supportforen nachlesen kann, tritt das Problem teilweise nämlich immer nur dann auf, wenn zuvor während der Verbindung zu CarPlay ein Anruf getätigt wurde.

Die Fehlerberichte zu diesem Thema reichen schon mehrere Monate zurück, bis dato hat den Betroffenen allerdings keines der seither von Apple veröffentlichten Updates für watchOS geholfen. Bekannt ist der Fehler bei Apple mindestens seit November.