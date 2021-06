Apple Watch: Neues zu Series 7, Series 8 und SE 2

Im kommenden Jahr will Apple die Apple Watch Series 7 dann durch die Apple Watch Series 8 ablösen, die einen neuen Körpertemperatur-Sensor verbauen soll, der dabei helfen könnte sich anbahnende Covid-19-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen – der in der Gerüchteküche immer wieder hoch gehandelte Blutzucker-Sensor, soll hingegen noch nicht für die Integration im 2022-Modell der Apple Watch bereit sein.

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet Bloomberg , dass die Apple Watch Series 7 nicht nur einen schnelleren Prozessor verbauen soll, das neue Modell soll auch über ein verbessertes Display verfügen und seine drahtlosen Kapazitäten ausbauen. So soll der Apple Watch Series 7 die gleiche Ultrabreitband-Technologie spendiert werden, die Apple aktuell in den AirTags verbaut.

Apples Computeruhr gehört inzwischen zu den weltweit am stärksten nachgefragten Wearables und steht auch in diesem Jahr wieder vor einer Hardware-Überarbeitung. Erwartet wird 2021 die Vorstellung der Apple Watch Series 7 zu der der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg jetzt die ersten Details vorgelegt hat.

