Apple verliert seine Design-Chefin

Hankeys Vorgänger Jony Ive war fast 30 Jahre für Apple tätig, bevor er im Sommer 2019 seinen Rückzug bekannt gab. Schon davor wurde längere Zeit darüber spekuliert, dass das Interesse des noch von Steve Jobs eingesetzten Design-Chefs für seine Aufgaben bei Apple deutlich nachgelassen hat. Einen ähnlich sanften Abgang haben wir beim ehemaligen Marketing-Chef von Apple Phil Schiller gesehen. Dieser hat sich vor zwei Jahren als „Apple Fellow“ zurückgezogen und tritt seither so gut wie gar nicht mehr in Erscheinung.

Fürs erste ist Apple allerdings erstmals seit mehr als zwanzig Jahren in der Situation, keinen Nachfolger für diesen Posten benennen zu können. Dabei ist eben die von Hankey geleitete Abteilung einer der wichtigsten Bereiche in dem extrem auch auf das Design der hauseigenen Produkte fokussierten Unternehmen. Hankey dürfte keinen unwesentlichen Einfluss auf das seit dem Weggang von Jony Ive teilweise umfassend überarbeitete Hardware-Design der verschiedenen Apple-Produkte gehabt haben.

Evans Hankey war, bevor sie die Leitung des Design-Teams übernahm, bereits mehrere Jahre lang unter Apples langjährigem Chef-Designer für das Unternehmen tätig, was mit Blick auf diese für das Unternehmen ausgesprochen wichtige Funktion sicherlich enorm von Vorteil war. Wer nun anstelle von Hankey die einem Team von mehreren Dutzend Industriedesignern vorstehende Chef-Rolle in Zukunft einnimmt, scheint derzeit noch völlig offen. Ebenso ist zum Hintergrund von Hankeys Weggang nichts bekannt.

Insert

You are going to send email to