Apple TV+: MLS Season Pass für einen Monat kostenlos

Der Fußballer Lionel Messi steht auch bei Apple weiterhin auf der Gehaltsliste. Auf seinem Instagram-Account macht Messi Werbung für Apple TV+ und den darüber verfügbaren MLS Season Pass. Begleitend dazu kann man das Fußball-Abo einen Monat lang kostenlos nutzen.

Ihr findet das kostenlose Probeabo für den MLS Season Pass über diesen Link. Beachtet allerdings, dass die Aktion nur bis zum 5. April läuft.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats verlängert sich das Season-Pass-Abo automatisch. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr rechtzeitig kündigen. Am einfachsten geht das über den die Rubrik „Abonnements“ in eurem persönlichen Bereich in der App-Store-App (oben rechts auf das Benutzersymbol tippen).

Der MLS Season Pass kostet als Ergänzung zu einem Abo von Apple TV+ 12,99 Euro pro Monat und als eigenständiges Abonnement monatlich 14,99 Euro.

Top-Spiel gleich am Samstag um 19 Uhr

Die aktuelle Saison der amerikanischen Fußball-Liga Major League Soccer (MLS) ist im vergangenen Monat angelaufen. Fußball-Stars wie Lionel Messi sollen dazu beitragen, dass sich der in den USA Soccer genannten Fußball gegenüber den klassischen US-Sportarten behaupten und neue Fans gewinnen kann.

Abonnenten des MLS Season Pass haben Zugriff auf die Live-Übertragungen sämtlicher Spiele. Apple begleitet diese mit ausführlichen Berichterstattungen und Analysen wie den Sendungen MLS 360 und MLS Wrap-Up sowie dem Angebot von exklusiven Zusatzinhalten.

Messis Team Inter Miami FC spielt als Tabellenführer am morgigen Samstag gegen die auf Rang 6 platzierten Red Bulls aus New York. Anstoß ist um 19 Uhr und damit zu einer für uns außergewöhnlich angenehmen Zeit, die meisten Begegnungen der MLS starten auf unseren Uhren sonst gegen Mitternacht oder noch später.

Spannend wird neben der Begegnung an sich, ob Messi überhaupt aufläuft. Der Spieler hat in den letzten Wochen schon mehrfach – wohl verletzungsbedingt – ausgesetzt.