Apple Podcasts zeigt neue Folgen teils nur verzögert an

Die Probleme mit Apples neuer Podcasts-App hatten wir schon zum Thema. Die Kritik an der Überarbeitung hält weiterhin an. Auch von Seiten der Podcaster ist zu hören, dass längst nicht alles so funktioniert, wie man es sich wünschen würde.

Insbesondere wenn es um die Anzeige neu veröffentlichter Podcast-Folgen geht, tut sich sich die Apple-App im Vergleich zu anderen Anwendungen schwer. Während Castro, Overcast und Co. ihre Nutzer stets mit brandaktuellen Episodenübersichten versorgen, wartet man bei Apple Podcasts teils Stunden oder gar bis zum nächsten Tag.

Der Macworld-Autor und Podcaster Jason Snell macht uns diesbezüglich immerhin Hoffnung. Sie sei das Problem zum Einen nicht nur bei den Nutzern, sondern auch bei Apple bekannt und der Hersteller arbeite an einer Lösung. Zudem hat Snell die Theorie parat, dass die Verzögerungen im Zusammenhang mit einer Systemumstellung bei Apple zusammenhängen. Daraus resultierend werden vor allem bei älteren Podcasts neue Folgen derzeit noch mit merklichem Zeitverzug registriert. Apple lese deren Daten noch über ein älteres System ein, während der komplette Bestand nach und nach auf einen neuen Standard umgezogen werde, der auch eine schnellere Aktualisierung der Anzeige gewährleistet. Wenn dies so ist, sollten die Verzögerungen spätestens zum Monatsende nicht mehr auftreten.