Apple Pay: Sparkasse bietet neue Sparkassen-Card mit Debit Mastercard

Es ist davon auszugehen, dass all diese Sparkassen ab dem kommenden Jahr auch das Debit-Zahlverfahren von Visa unterstützen werden. So merkt auch Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands an:

Der Rollout soll nach Angaben der Sparkassen automatisch durchgeführt werden und wird im Laufe „der nächsten Wochen“ erfolgen. Dann erhalten Kunden der Sparkasse, die bereits über eine richtige Sparkassen-Card mit beiden Zahlverfahren verfügen (also girocard und Debit Mastercard) zusätzlich auch eine digitale Sparkassen-Card, die in Apple Pay hinterlegt und zum Zahlen mit dem iPhone genutzt werden kann.

So werden die Sparkassen nach der girocard fortan auch ihre digitalen Sparkassen-Cards mit dem Zahlverfahren Debit Mastercard anbieten. Dies soll Sparkassen-Kunden mit vorhandenen Sparkassen-Cards ermöglichen, die digitalen Abbilder ihrer Karten weltweit zum Zahlen per Apple Pay einzusetzen.

