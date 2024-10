Apple Pay feiert sein zehnjähriges Bestehen

Am Sonntag feiert Apple Pay sein zehnjähriges Bestehen. Der Bezahldienst wurde am 20. Oktober 2014 zunächst in den USA eingeführt. Deutsche Apple-Nutzer mussten sich danach allerdings noch vier Jahre lang gedulden, bis im Dezember 2018 auch hierzulande der Startschuss für das Zahlungssystem für Apple-Geräte gefallen ist.

Apple nutzt den zehnten Geburtstag von Apple Pay natürlich auch, um kräftig die Werbetrommel für den Bezahldienst zu rühren. In einer anlässlich des Jubiläums veröffentlichten Mitteilung hebt das Unternehmen hervor, dass sich das System zu einer weltweit genutzten Bezahlmethode entwickelt hat, die in 78 Märkten aktiv ist.

Kunden können laut Apple mittlerweile in Millionen von Geschäften rund um den Globus mit Apple Pay bezahlen und das System wird von mehr als 11.000 Banken und Netzwerkpartnern unterstützt

Die Sicherheit und der Schutz der persönlichen Daten stehen Apple zufolge dabei stets im Vordergrund, aus diesem Grund werden auch sensible Informationen wie Kartennummern nicht mit den Händlern geteilt.

In seinem Heimatland hat Apple sein Angebot im finanziellen Bereich mittlerweile deutlich erweitert. Angefangen von Apple Cash bis hin zur Kreditkarte Apple Card. Zudem will Apple – allerdings zunächst auch nur in den USA und in Großbritannien – künftig erweiterte Bezahlmethoden wie etwa Ratenzahlungen über Apple Pay anbieten.

Apple will die Brieftasche ersetzen

Langfristig legt es Apple darauf an, die physische Geldbörse seiner Kunden durch die digitale Wallet-App zu ersetzen. Apples Pläne reichen dabei deutlich über reine Bezahlfunktionen hinaus, so lassen sich in der Apple Wallet bereits heute unter anderem auch Tickets, Ausweise und digitale Schlüssel speichern.

Um die Verwendung von Apples digitaler Geldbörse zu vereinfachen, werden sich mit „Tap to Provision“ Kredit- oder Debitkarten zu Apple Wallet hinzufügen lassen, indem man sie einfach an die Rückseite des iPhone hält. „Tap to Cash“ ist eine von Apple neu angekündigte Funktion, mit deren Hilfe Nutzer mithilfe von „Apple Cash“ Geldbeträge senden und empfangen können, indem sie zwei iPhones nebeneinander halten.