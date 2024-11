Apple nimmt Lightning-auf-Miniklinke-Adapter aus dem Programm

Der Lightning-Anschluss verabschiedet sich zunehmend aus dem Produktangebot von Apple. Nachdem Apple eben erst seine Eingabegeräte für den Mac auf USB-C umgerüstet hat, geht es jetzt dem Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter „an den Kragen“. Der Zwischenstecker lässt sich nicht mehr bei Apple bestellen und ist mit dem Vermerk „Ausverkauft“ gekennzeichnet.

Apple hat den Kopfhöreranschluss beim iPhone im Jahr 2016 gestrichen. Das iPhone 7 kam damals als erstes iPhone-Modell ohne die 3,5-mm-Buchse auf den Markt. Apple hat von da an die Nutzung von drahtlosen Ohrhörern favorisiert, den kleinen Adapter zunächst jedoch noch bei jedem iPhone beigelegt, sodass man vorhandene kabelgebundene Ohr- und Kopfhörer auch weiterhin betreiben konnte.

Für manche Nutzer war das neue Zubehör so wichtig, dass sie es am Schlüsselbund getragen haben. Zwei Jahre später ist der Adapter dann aus dem Lieferumfang des iPhone verschwunden und war in der Folge nur noch zum Preis von 10 Euro als Zubehör bei Apple erhältlich. Damit ist jetzt allerdings auch Schluss, Apple will den Lightning-Standard nun wohl endgültig begraben. Die für neuere iPhone-Geräte konzipierte Variante USB‑C auf 3,5‑mm-Kopfhörer­anschluss Adapter wird derweil weiterhin von Apple angeboten.

Lightning wurde vor 12 Jahren eingeführt

Der Lightning-Anschluss wurde von Apple im Jahr 2012 eingeführt und hat damals den zuvor beim iPod und iPhone verwendeten, unhandlichen und auch deutlich empfindlicheren 30-poligen Anschluss abgelöst. Das einfache An- und Aufstöpseln mithilfe von Lightning war gegenüber dem alten Standard ein Segen, allerdings basierte Lightning weiterhin auf einem proprietären Apple-Protokoll.

Mit der Einführung von USB-C als Standard nicht nur für das iPhone, sondern generell als Ladeanschluss für elektronische Geräte geht derzeit einmal mehr eine größere Umstellung einher. Als Endnutzer profitiert man letztendlich jedoch immens davon, wenn künftig der gleiche Stecker in alle zu ladenden oder zu verbindenden Geräte passt.