Apple nimmt das iPhone 12 komplett aus dem Programm

Apple hat den Verkauf des iPhone 12 jetzt komplett eingestellt. Die im Oktober 2020 eingeführte Modellreihe war seither noch „gebraucht“ über den Apple Refurb Store erhältlich. Mittlerweile wurden die Geräte auch dort aus dem Programm genommen, und Apple bietet nun nur noch die Gerätereihen iPhone 13 und iPhone 14 im hauseigenen „Second-Hand-Shop“ an.

Am Rande sei bemerkt, dass mit dem iPhone 13 bald auch die Ära der Mini-Modelle zu Ende geht. Momentan ist das iPhone 13 mini zwar vergriffen, wird aber noch in der Angebotsübersicht geführt und ist ab und an auch in kleineren Stückzahlen erhältlich.

Ob sich ein Kauf im Apple Refurb Store lohnt, hängt ohnehin stark vom jeweiligen Gerät ab. Gerade bei den unterschiedlichen iPhone-Modellen finden sich nicht selten neue Geräte zu gleichen oder sogar besseren Preisen auf dem freien Markt. Apple wirbt zwar damit, dass es sich um komplett überprüfte und mit voller Garantie ausgestattete Geräte handelt, unterm Strich handelt es sich aber stets um Kundenrückläufer oder ausgelieferte und nicht verkaufte Ware.

Preisvergleich wichtig

Wer Preise vergleicht, findet im Apple Refurb Store aber immer mal wieder ein attraktives Angebot. Beispielsweise sind nennenswerte Preissenkungen bei der Apple-Set-Top-Box Apple TV eher die Ausnahme, aktuell sind im Apple Refurb Store allerdings beide Modelle mit jeweils 30 Euro Preisabschlag zu haben.

Wenn man einen günstigen Mac sucht, wird der Refurb Store von Apple immer dann besonders interessant, wenn man es auf Sonderkonfigurationen anlegt. Während die Standardmodelle der Notebooks und Desktop-Rechner von Apple in der Regel zu sehr attraktiven Preisen bei den Vertriebspartnern von Apple zu haben sind, lohnt sich ein Blick auf die teils mit mehr Speicher oder anderen Prozessoren ausgestatteten und als generalüberholt dann oft deutlich unter dem Neupreis erhältlichen Geräte.