Apple Music Classical: Version 2.0 blättert im Booklet

Apple hat heute Version 2.0 seiner Klassik-Musik-App Apple Music Classical veröffentlicht. Die App, die kostenlos für Apple Music Abonnenten verfügbar ist, richtet sich speziell an Fans klassischer Musik und bietet nun zwei neue Funktionen: Virtuelle Album-Booklets für Tausende von Alben und eine „Zuletzt hinzugefügt“-Ansicht in der Mediathek.

Die Album-Booklets sollen Nutzern detaillierte Informationen zu den Werken, den Künstlern und den Hintergründen der Aufnahmen bieten, wie sie bisher nur in physischen Alben zu finden waren. Apple will damit das Musikerlebnis vertiefen und die Nutzer näher an die Inhalte heranführen.

Große Bibliothek und satte Audioqualität

Apple Music Classical verfügt laut Apple über die weltweit größte klassische Musikbibliothek mit über fünf Millionen Titeln. Die App hebt sich durch eine speziell angepasste Suchfunktion ab, die die komplexe Struktur klassischer Werke berücksichtigt, und bietet erweiterte Suchmöglichkeiten nach Komponisten, Dirigenten, Werken oder Instrumenten. Mit der neuen „Zuletzt hinzugefügt“-Funktion können Nutzer ihre neuesten Entdeckungen leichter finden und verwalten.

Ein weiteres Highlight bleibt die hohe Audioqualität: Mit verlustfreiem Sound bis zu 24 Bit/192 kHz und der Nutzung von Dolby Atmos für immersiven Raumklang sollen Aufnahmen ein intensives Hörerlebnis bieten, das Apple mit dem eines Live-Konzerts vergleicht. Die App erweitert zudem kontinuierlich ihre Sammlung an Aufnahmen mit Raumklang.

Kooperationen und exklusive Inhalte

Apple arbeitet eng mit renommierten klassischen Institutionen wie den Berliner Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra zusammen, um exklusive Aufnahmen und Inhalte bereitzustellen. Die App wurde entwickelt, um sowohl für langjährige Klassikfreunde als auch für Neulinge einen einfachen Zugang zur klassischen Musik zu bieten und steht seit März 2023 zum Download im App Store bereit.

Mit den neuen Funktionen der Version 2.0 will Apple die klassische Musik im digitalen Zeitalter noch attraktiver und zugänglicher machen. Ob die Erweiterungen bei den Nutzern gut ankommen, bleibt abzuwarten.