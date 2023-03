Apple Music Classical ist gestartet

Mit Apple Music Classical ist Apples iPhone-App für klassische Musik jetzt in Deutschland erhältlich. Die Anwendung lässt sich kostenlos im App Store laden, setzt für die Benutzung allerdings ein Abonnement von Apple Music voraus. Über die Kosten das reguläre Apple-Music-Abo fallen damit verbunden keinerlei zusätzliche Gebühren an.

Apples neue Klassik-App basiert auf dem 2021 von Apple übernommenen Streamingdienst für klassische Musik Primephonic. Apple bewirbt das Angebot nicht nur als den größten Klassik-Katalog der Welt, sondern hebt besonders auch darauf ab, dass die Songs in Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit und somit in der höchsten verfügbaren Tonqualität vorliegen. Ein interessanter Kurswechsel, da Apple an anderer Stelle immer noch die Meinung vertritt, dass die sonst angebotenen AAC-Versionen von der ursprünglichen Studioaufnahme praktisch nicht zu unterscheiden sind.

Ein Teil des Angebots über Apple Music Classical steht auch in 3D-Audio zur Verfügung, was besonders in Verbindung mit dafür ausgelegten Lautsprechern wie dem HomePod oder dem neuen Sonos Era 300 für ein noch eindrucksvolleres akustisches Erlebnis sorgen kann.

Suchfunktion für klassische Musik optimiert

Die in Apples Klassik-App integrierte Suchfunktion ist speziell auf dieses Genre ausgelegt und erlaubt auch die Suche nach Komponisten, Werken oder auch Dirigenten. Hier findet sich Apple zufolge mit ein Grund dafür, warum man auf eine separate Anwendung für diesen Bereich gesetzt hat. Klassik-Aufnahmen enthalten beispielsweise längere und detailliertere Titel, mehrere Künstler für jedes Werk und es gibt Hunderte von verschiedenen Aufnahmen bekannter Stücke. Apple Music Classical sei von Grund auf dafür entwickelt worden, diese komplexe Datenstruktur zu unterstützen.

Apple Music Classical ist zumindest ein Stück weit mit der gewöhnlichen Apple-Music-App verwoben, so erscheinen in der Klassik-App erstellte Wiedergabelisten auch im „normalen“ Apple Music – hier werden allerdings keine zusätzlichen Angaben wie Werk, Komponist oder Aufnahme angezeigt.

Kein Shuffle, keine Downloads

Playlists aus Apple Music sind in Apple Music Classical nicht zu sehen, auch fehlen in der Klassik-App die Shuffle-Option und die Möglichkeit zum Download für die Offline-Nutzung. Wer dies verwenden will, kann den Umweg über die in der regulären Music-App ebenfalls angezeigten Klassik-Wiedergabelisten gehen.

Apple Music Classical lässt sich im Rahmen eines regulären Apple-Music-Abos, der Familien- oder einer Studentenmitgliedschaft nutzen. Das reine „HomePod-Abo“ Apple Music Voice bleibt hier allerdings ausgenommen.