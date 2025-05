Apple Maps: Kamera-Rucksäcke und Autos wieder in Deutschland

Von der kommenden Woche an ist das Kartierungsteam von Apple Maps wieder in Deutschland unterwegs. Die Einsätze ziehen sich bis in den Oktober hinein.

Apple setzt weltweit permanent spezielle Fahrzeuge und tragbare Systeme ein, um seine Karten-Anwendung kontinuierlich zu verbessern und aktuelle Inhalte für Funktionen wie „Look Around“ zu erfassen. Die Apple-Maps-Autos fahren hierfür mit speziellen, mit verschiedenen Sensoren und Kameras ausgestatteten Dachinstallationen durch die Straßen. In Bereichen, die mit Autos nicht zugänglich sind, sind Apple-Mitarbeiter hierfür mit eigens hierfür entwickelten „Kamera-Rucksäcken“ auf dem Rücken zu Fuß unterwegs.

Bilder werden für KI-Trainings verwendet

In diesem Jahr gibt es dazu eine relevante Änderung. Apple teilt mit, dass die auf diese Weise aufgenommenen Bilder jetzt auch verwendet werden, um KI-Modelle zu trainieren. Allgemein sollen die Daten nicht mehr nur dazu beitragen, Apples Kartenanwendungen auf dem aktuellen Stand zu halten.

Apple zufolge werden die Bilder jetzt auch gesammelt, um andere Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dazu gehört die Verwendung der Daten zum Trainieren von Apples KI-Modellen für die Bilderkennung, Bilderstellung und Bildverbesserung.

Gesichter und Kennzeichen werden standardmäßig unkenntlich gemacht

Apple betont, dass dabei die gewohnten Datenschutzstandards gelten, also Gesichter und Autokennzeichen auf den Bildern automatisiert unkenntlich gemacht werden. Für die KI-Trainings würden generell verschwommene Bilder eingesetzt. Zudem habe man generell die Algorithmen verbessert, die Gesichter und Nummernschilder in Bildern unkenntlich machen.

Hier fotografieren Apple-Mitarbeiter zu Fuß

Eine nach Landkreisen aufgeteilte Liste mit den aktuell von Apple geplanten Datensammlungen in Deutschland per Fahrzeug findet sich hier als PDF. Darüber hinaus sind bis Juli Apple-Mitarbeiter in den Städten Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Offenbach, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln und Leipzig mit Rucksäcken unterwegs. Wenn ihr auf die Links hinter den Städtenamen klickt, seht ihr die Bereiche, die jeweils fußläufig erfasst werden.