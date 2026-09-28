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In Deutschland zu Fuß unterwegs

Apple Karten: Datenerfassung jetzt auch mit iPhone und iPad
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15 Kommentare 15

Apple nutzt zur Verbesserung seiner Karten-App nicht mehr nur Autos und Kamera-Rucksäcke. Mittlerweile kommen zu diesem Zweck auch iPhones und iPads zum Einsatz. Seit ein paar Tagen kann man auch in Deutschland auf Apple-Mitarbeiter treffen, die in diesem Auftrag mit Smartphone und Tablet unterwegs sind. Die neuen Daten sollen sowohl die in Apples Karten-App integrierte Funktion „Umsehen“ als auch den allgemeinen Datenbestand verbessern.

Mit iPhone und iPad zu Fuß unterwegs

Apple zufolge findet die Datenerfassung mit iPhone und iPad zu Fuß vor allem in Stadtgebieten statt. So sind die mit diesen Geräten ausgestatteten Mitarbeiter von Apples Karten-Team seit dem 23. September in Berlin, Stuttgart, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Dortmund und Köln unterwegs. Auch das vorhandene Karten- und Bildmaterial für die Landkreise München, Nürnberger Land und Leipzig soll auf diese Weise verbessert werden.

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Unser Titelbild stammt von depositphotos.com

Datenerfassung läuft bis Jahresende

Die Datenerfassung soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Apple zufolge kommen iPhones und iPads insbesondere in Bereichen zum Einsatz, die mit Fahrzeugen nicht erreichbar sind. Darüber hinaus kommen die Geräte auch im Rahmen der Kamerafahrten mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen zum Einsatz. Apple war dafür bereits seit dem Frühjahr in zahlreichen deutschen Städten und Landkreisen unterwegs und hat die aktuellen Kamerafahrten vor zwei Wochen abgeschlossen. Die Daten von Apple Maps werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, sodass auch in Zukunft Kamerafahrten und Datenerfassungen zu Fuß stattfinden werden.

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Aufnahmen werden auch für KI-Training genutzt

Seit dem vergangenen Jahr nutzt Apple das auf diese Weise gesammelte Material nicht nur für seine Kartenangebote, sondern auch zum Training verschiedener KI-Dienste . Apple zufolge werden dafür unkenntlich gemachte Versionen der Aufnahmen verwendet, um beispielsweise Modelle zur Bilderkennung, -erstellung und -verbesserung zu optimieren.
28. Sep. 2026 um 07:45 Uhr von chris Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Lässt sich ja leider in den Systemeinstellungen nicht mehr verhindern…
    Man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen Protagonisten bei Apple nicht eines Tages den Hals nicht mehr voll genug bekommen können und eine Entwicklung anstreben wie bei M$…

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  • Ich bin gerade auf Korfu und bin hier jeden Tag viel unterwegs in den Gassen. Außerdem navigiere ich über die ganze Insel. Warum Fließen keine Daten von Nutzern ein? Natürlich laufe ich nicht wie ein Roboter durch die Straße für das bestmögliche Bild, aber brauchbar sollten zumindest Teile davon sein für Apple.

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  • Kann man sich da irgendwo für seine Stadt bewerben? Wäre doch ein guter Ferienjob.

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  • Es wäre auch sehr schön, wenn von
    Nutzern mitgeteilte Änderungen bei Geschäften etc. zeitnah übernommen werden. Das dauert teilweise Wochen. Google schafft das oft innerhalb von Minuten.

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    • Dirk Ulrich Freiherr von Mitlöhner

      Ich verstehe und weiss, dass Apple ein zu 100%
      ehrlicher Partner ist, für mich völliges Einverständnis Für den Wunsch der Ingenieure nach Mithilfe.

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      • Bernd Jörg Gräfin zu Haltershausen

        Ich vermute das ich zu wissen bereit bin um anzunehmen, das Apple und das geschäftliche Auftreten von Apple wahrscheinlich und absolut im Einklang und Widerspruch stehen. Dem ist so, das kann ich wahrscheinlich vollständig bestätigen.

  • Keine ahnung ob das schonmal wem aufgefallen ist, aber die Apple Satellitenkarten zeigt keinerlei fahrende Autos. Autobahnen und Straßen sind komplett leer, das ist super cool. (Rhein-Main)

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  • Es wäre schon wünschenswert, wenn Apple Karten ihre Tempolimit-Anzeige von abfotografierten Daten entkoppelt und an die offizielle Mobilithek anbindet. Hier in der Umgebung (und teilweise auf Autobahn-Abschnitten) sind noch sehr viele Tempolimits enthalten, die noch von ehemaligen Baustellen abgeleitet wurden. Anders herum ist hier direkt zwischen Ortschaften eine Aufhebungszeichen übergangen worden, weil das Schild einfach ausgeblichen ist und nicht erkannt wurde. Wozu gibts denn die öffentlichen und frei zugänglichen Datenbanken für sowas?

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  • Habe gerade vor ein, zwei Monaten Köln besucht. Für mich eine der hässlichsten Städte Deutschlands……und Applekarten sind noch weit von Googlekarten entfernt.

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    • Die gute Bildqualität von Apple-Karten ggü. Google-Maps fällt mir häufig positiv auf – besonders im ländlichen Raum. Und dabei scheinen Googles Aufnahmen sogar etwas aktueller zu sein.

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      • Finde die Bilder der Satelliten deutlich besser bei Apple.
        Und Google hat natürlich den Vorteil, dass es von viel mehr Leuten genutzt wird. Gerade das Thema POI ist bei Apple wirklich nicht ideal

    Redet mit. Seid nett zueinander!

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