Apple nutzt zur Verbesserung seiner Karten-App nicht mehr nur Autos und Kamera-Rucksäcke. Mittlerweile kommen zu diesem Zweck auch iPhones und iPads zum Einsatz. Seit ein paar Tagen kann man auch in Deutschland auf Apple-Mitarbeiter treffen, die in diesem Auftrag mit Smartphone und Tablet unterwegs sind. Die neuen Daten sollen sowohl die in Apples Karten-App integrierte Funktion „Umsehen“ als auch den allgemeinen Datenbestand verbessern.

Mit iPhone und iPad zu Fuß unterwegs

Apple zufolge findet die Datenerfassung mit iPhone und iPad zu Fuß vor allem in Stadtgebieten statt. So sind die mit diesen Geräten ausgestatteten Mitarbeiter von Apples Karten-Team seit dem 23. September in Berlin, Stuttgart, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Dortmund und Köln unterwegs. Auch das vorhandene Karten- und Bildmaterial für die Landkreise München, Nürnberger Land und Leipzig soll auf diese Weise verbessert werden.

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Datenerfassung läuft bis Jahresende

Die Datenerfassung soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Apple zufolge kommen iPhones und iPads insbesondere in Bereichen zum Einsatz, die mit Fahrzeugen nicht erreichbar sind. Darüber hinaus kommen die Geräte auch im Rahmen der Kamerafahrten mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen zum Einsatz. Apple war dafür bereits seit dem Frühjahr in zahlreichen deutschen Städten und Landkreisen unterwegs und hat die aktuellen Kamerafahrten vor zwei Wochen abgeschlossen. Die Daten von Apple Maps werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, sodass auch in Zukunft Kamerafahrten und Datenerfassungen zu Fuß stattfinden werden.

Aufnahmen werden auch für KI-Training genutzt

Seit dem vergangenen Jahr nutzt Apple das auf diese Weise gesammelte Material nicht nur für seine Kartenangebote, sondern auch zum Training verschiedener KI-Dienste . Apple zufolge werden dafür unkenntlich gemachte Versionen der Aufnahmen verwendet, um beispielsweise Modelle zur Bilderkennung, -erstellung und -verbesserung zu optimieren.