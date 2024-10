Apple Intelligence: Zwei Jahre hinter der Konkurrenz

Nicht nur iPhone-Nutzer warten weiter auf die Verfügbarkeit von Apple Intelligence, auch Käufer des neuen iPad mini, das sich ab Mittwoch in Apples Filialgeschäften abholen lassen wird, werden das von Grund auf für Apple Intelligence vorbereitete Tablet erst einmal ohne die KI-Zusatzfunktionen in Betrieb nehmen müssen. Bislang ist Apple Intelligence vor allem ein Versprechen, das noch eingelöst werden muss.

Mark my words, after 5 months of hype from Apple and others about Apple Intelligence, when it actually comes out next week, there is going to be a lot of “that’s it?” or “where is it?” from consumers.

