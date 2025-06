Apple Home soll künftig beim Stromsparen helfen

Eine neu von Apple veröffentlichte Entwicklerschnittstelle namens EnergyKit soll es Entwicklern ermöglichen, auf die Energieverbrauchsdaten von in Apple Home integrierten Geräten zuzugreifen. Die Idee dahinter ist gut: Anwendungen sollen auf Basis dieser Daten die Möglichkeit haben, die Nutzung elektrischer Geräte in Haushalten besser auf aktuelle Strompreise und die Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen abzustimmen.

Bei diesem Thema müssen wir allerdings gleich vorausschicken, dass Apple die zugrundeliegenden Funktionen für die amerikanischen Energiesysteme optimiert. Außerhalb der USA steht EnergyKit nicht zur Verfügung, weil hier schlicht wesentliche Grundlagen dafür fehlen. Die in den USA bei einigen Anbietern verfügbaren Energieprognosen können nämlich auch einbeziehen, ob der Strom aus emissionsärmeren Quellen stammt.

Funktion für Privathaushalte

EnergyKit ist laut Apple ausdrücklich auf Privathaushalte abgestimmt. Eine Verwendung in kommerziellen Bereichen wird nicht empfohlen. Das System stellt eine technologische Basis für Anwendungen von Drittanbietern bereit, die Apple-Nutzer bezüglich ihres Energieverbrauchs beraten und dabei helfen können, diesen zu optimieren.

In seiner initialen Version beschränkt sich die Funktionalität von EnergyKit allerdings auf eine begrenzte Auswahl von Geräten. Apple spricht hier zunächst nur von Thermostaten und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Hier dürften jedoch zeitnah weitere Anwendungsmöglichkeiten folgen.

Smarthome-gesteuerter Stromverbrauch

In der Praxis sind dann Szenarien denkbar, in denen diese Geräte entweder nur in kostengünstigeren Zeitfenstern aktiv sind oder Strom bevorzugt dann nutzen, wenn dieser aus emissionsärmeren Quellen stammt. Darüber hinaus sind Anwendungen denkbar, mit deren Hilfe sich der heimische Energieverbrauch weitgehend dynamisch anpassen und mit gewissen Vorgaben verknüpfen lässt.

Apple Home könnte damit eine hersteller- und plattformübergreifende Lösung dafür bieten, was Anbieter wie Anker Solix oder auch Ecoflow bislang im begrenzten Rahmen für ihre Energiesysteme umsetzen.