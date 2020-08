Apple-Guthaben-Aktion bei Saturn – Telekom verschenkt 500 MB

Der Vollständigkeit halber wollen wir neben den Aktionen bei Kaufland und Penny auch auf das aktuelle Apple-Karten-Angebot bei Saturn hinweisen. Hier werden beim Kauf ausgewählter Guthabenkarten für den App Store und iTunes Store pauschal 10 Prozent vom Preis abgezogen.

Die Aktion gilt beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Saturn reduziert den Kaufpreis dieser Karten um jeweils 10 Prozent. Der Guthaben-Code wird nach dem Kauf digital per E-Mail zugestellt, bezahlt werden kann mit Kreditkarte oder Klarna.

Bitte achtet auf den Aktionshinweis bei der Produktbeschreibung. Wir haben kein offizielles Enddatum für die Aktion gefunden.

Telekom verschenkt wieder 500 MB

Auch die Telekom sei an dieser Stelle mit einer Randnotiz erwähnt. Der Provider hält auch in diesem Monat 500 MB zusätzliches Datenvolumen als „Datengeschenk“ in der „Mein Magenta“-App bereit.

Voraussetzung ist hier wie gewohnt, dass der Mobilfunktarif nicht vor 2011 abgeschlossen wurde und es sich nicht um einen Business Tarif, einen reinen Datentarif, eine CombiCard oder die Family Card Basic handelt. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Telekom die Aktion noch bis zur Freischaltung neuer Tarife – voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst – aufrecht erhält.