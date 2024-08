Apple erklärt: Individuelle Klingeltöne auf dem iPhone erstellen

Unter der Überschrift „Eigene Klingeltöne auf dem iPhone erstellen“ hat Apple eine neue Anleitung im hauseigenen Support-Portal veröffentlich, die erklärt, wie iPhone-Nutzer mit Hilfe der kostenfreien App GarageBand eigene Klingeltöne direkt auf dem iPhone erstellen können. Hierbei können entweder vorhandene Audiodateien, Songs aus der „Apple Music“-Bibliothek oder selbst erstellte Audioinhalte verwendet werden.

Selbst musizieren oder aufnehmen

Falls GarageBand nicht bereits auf dem iPhone installiert ist, kann die App kostenlos aus dem App Store geladen werden. Um anschließend dann eine neue Aufnahme zu starten, können Anwender direkt das GarageBand-Symbol auf dem iPhone-Homescreen gedrückt halten und hier die Option „Neue Audioaufnahme erstellen“ wählen.

Sobald ihr die App geöffnet habt, tippt auf „Spuren“ und wählt ein Instrument über das Symbol auf der linken Seite aus. Danach könnt ihr den Loops-Browser öffnen und die gewünschte Audiodatei auswählen. Ihr habt die Möglichkeit, Dateien von eurem Gerät, aus iCloud oder Songs aus eurer Apple Music-Bibliothek zu verwenden. Geschützte oder nicht heruntergeladene Songs können allerdings nicht als Klingelton genutzt werden.

Audio bearbeiten und Klingelton speichern

Nachdem die Datei in die Spurenansicht gezogen wurde, könnt ihr den gewünschten Abschnitt des Songs bearbeiten. Dazu zieht ihr an den Rändern der Spur, um den gewünschten Ausschnitt auszuwählen. Bei Bedarf könnt ihr für eine präzisere Bearbeitung in die Spur hineinzoomen. Um den Klingelton zu erstellen, navigiert ihr zu „Meine Songs“ und wählt über die „Teilen“-Funktion die Option „Klingelton“ aus. Sollte der Ton länger als 30 Sekunden sein, wird er automatisch gekürzt.

Im letzten Schritt könnt ihr den neuen Klingelton als Standard für Anrufe, Textnachrichten oder einen bestimmten Kontakt festlegen. Alternativ könnt ihr die Datei auch speichern, ohne sie direkt zuzuweisen. Apple gibt an, dass Nutzer neben bestehenden Audiodateien auch eigene Kompositionen als Klingeltöne verwenden können, indem sie die von Garageband angebotenen Touch-Instrumente oder eigene Aufnahmen nutzen.