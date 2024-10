Apple CarKey: Künftig auch Mietwagenschlüssel in der Wallet

Die bei Apple für die Produktbereiche Apple Pay und Apple Wallet zuständige Managerin Jennifer Bailey hat in einem Interview mit dem Blog The Points Guy über Erfahrungen und Zukunftspläne im Zusammenhang mit Apple Pay geplaudert. Apples digitaler Bezahldienst feiert an diesem Wochenende sein zehnjähriges Bestehen.

Als Apple Pay im Oktober 2014 eingeführt wurde, sei ein großes Maß an Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit nötig gewesen, um nicht nur die potenziellen Nutzer, sondern zunächst vor allem auch Händler und Kreditkartenanbieter von den Vorteilen einer digitalen Geldbörse zu überzeugen.

Jennifer Bailey / Apple

Händler-Akzeptanz bei über 90 Prozent

Der Apple-Managerin zufolge hätten beim Start von Apple Pay lediglich drei Prozent der amerikanischen Händler dieses Verfahren unterstützt. Zehn Jahre später sei Apple Pay in den USA bei mehr als 90 Prozent aller Händler verfügbar. International dürfte das Wachstum vergleichbar erfolgreich sein.

Auf dieser breiten Akzeptanz basieren dann auch Apples Pläne für den Einsatz von Apple Pay und der Apple Wallet in weiteren Bereichen. Als Paradebeispiel dienen hier die bereits in einigen Ländern verfügbaren Erleichterungen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Im sogenannten Expressmodus genügt es, wenn man das iPhone oder die Apple Watch an die Zugangsschranke zu halten, ohne dass das Gerät hierfür aktiviert sein muss.

In den USA haben bereits mehrere Bundesstaaten digitale Ausweise eingeführt, die sich dann beispielsweise an Flughäfen als sicherer und authentifizierter digitaler Identitätsnachweis verwenden lassen.

Mietautos mit dem iPhone starten

Die Apple-Managerin verspricht zudem, dass sich in Zukunft auch Autovermieter die digitale Geldbörse zunutze machen werden, und man anstelle eines gewöhnlichen Autoschlüssels die digitale CarKey-Variante in seine iPhone-Wallet gespielt bekommt.

In ähnlicher Form haben ja bereits einige Hotels die Apple-Brieftasche integriert. Diesen Weg vom klassischen Schlüssel über die Plastikkarte zum digitalen Zimmerschlüssel kann man dann auch stellvertretend dafür sehen, wohin Apple Pay und die Apple Wallet uns in den kommenden Jahren führen werden.