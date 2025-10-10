Apple aktualisiert VO2max-Schätzwerte auf der Apple Watch

Nach der Veröffentlichung von iOS 26 und watchOS 26 bietet die Health-App auf dem iPhone eine neue Funktion an: Nutzer können frühere Schätzwerte des sogenannten Cardiofitness-Niveaus aktualisieren lassen. Dabei geht es um die VO2max-Werte, also die maximale Sauerstoffaufnahme während körperlicher Anstrengung. Diese Werte gelten als Indikator für die allgemeine Fitness und sind langfristig auch medizinisch von Bedeutung.

Nach dem Systemupdate erscheint in der Kategorie Cardiofitness ein Hinweisfenster, das zur Überarbeitung der bestehenden VO2max-Schätzwerte auffordert. Die Funktion greift ausschließlich auf Daten der Apple Watch zurück und kann bisherige Werte nachträglich korrigieren. Apple zufolge wird die Genauigkeit dadurch verbessert. Der Hinweis betont jedoch, dass diese Änderungen nicht rückgängig gemacht werden können.

Apple nutzt Sensordaten für genauere Berechnungen

Die Apple Watch erstellt ihre Fitnessschätzungen auf Basis von Herzfrequenzdaten und Bewegungssensoren während Outdoor-Aktivitäten wie Gehen, Laufen oder Wandern. Zusätzlich fließen Informationen zu Alter, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße und gegebenenfalls eingenommenen Medikamenten ein, die das Herz-Kreislauf-System beeinflussen. Die erste VO2max-Schätzung wird in der Regel erst nach mehreren Trainingseinheiten angezeigt.

Für die Neuberechnung älterer Schätzwerte nutzt Apple dieselben Sensordaten, wendet jedoch offenbar ein angepasstes Auswertungsverfahren an. Details dazu, wie sich die neue Methode von der bisherigen unterscheidet, nennt Apple nicht. Nutzer können die Auswirkungen der Aktualisierung in der Health-App nachverfolgen. Nach der Bestätigung erscheint eine Benachrichtigung, die über etwaige Änderungen informiert.

Einige Apple-Watch-Nutzer berichten nach dem Update von deutlich nach oben veränderten VO2max-Werten. So soll es etwa nach einzelnen intensiven Läufen zu sprunghaften Anstiegen gekommen sein. Wer den Vorgang nicht starten möchte, kann ihn zunächst überspringen.