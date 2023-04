App-Updates: ZDFmediathek und Kaufland liefern Verbesserungen nach

Das ZDF hat nun zudem auch ein Einstellungssymbol in das Player-Menü integriert (einmal während der Wiedergabe auf den Bildschirm tippen), darüber kann man nun direkt die Wiedergabegeschwindigkeit oder auch die Qualität des Videos verändern. Darüber hinaus versprechend die Macher des ZDF, ihre neuen On-Demand-Videos fortan auch in Full-HD-Qualität über die App auszuspielen.

Die neuen Optionen im Zusammenhang mit den von der ZDFmediathek-App verschickten Push-Mitteilungen findet ihr in den im Bereich „Mein ZDF“ versteckten Einstellungen. Hier kann man jetzt getrennt voneinander festlegen, ob man per iOS-Push-Mitteilung über neue oder bald ablaufende Videos zu gemerkten Inhalten, bald ablaufende Offline-Videos oder den Start einer Sendung im Live-TV informiert werden will.

