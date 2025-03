App-Tipp: „Solstice“ hat den Lauf der Sonne im Blick

Solstice ist eine jener Apps, von denen man inzwischen viel zu wenig findet. Der Entwickler hat augenscheinlich Lust daran gehabt, ein kleines Nischenprojekt anspruchsvoll umsetzen, und nicht zuerst darüber nachgedacht, ob und wie sich damit Geld verdienen lässt.

Die Anwendung selbst ist schon seit geraumer Zeit im App Store erhältlich, aber hat nun zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren wieder eine Aktualisierung erhalten. Mit Version 2.2.1 wird die App an die aktuelle iOS-Version angepasst und erhält verschiedene Leistungs- und Funktionsverbesserungen.

„Solstice“ steht im Englischen für „Sonnenwende“ und das beschreibt die Funktion der App auch schon im Wesentlichen. Ähnlich wie eine Weltzeituhr lassen sich in der Anwendung neben dem aktuellen Aufenthaltsort auch andere Städte rund um den Globus als Favoriten festlegen, zu denen man zwar auch die jeweils lokale Uhrzeit, vorrangig aber Informationen zur Länge des Tages und dem Verlauf der Sonne erhält.

Umfassend und ansprechend

Die zu den einzelnen Orten in „Solstice“ angezeigten Informationen sind durchaus üppig. Allem voran seht ihr in der App, um wie viele Minuten der aktuelle Tag länger oder kürzer ist, als der vorangegangene. Mithilfe der integrierten Zeitreisefunktion lassen sich hier zudem Vergleichswerte für einen beliebigen Tag im Jahr abrufen.

Darüber hinaus wird in der Anwendung stets angezeigt, wie viel Zeit seit dem Sonnenaufgang vergangen ist oder wie lange es noch dauert, bis die Sonne untergeht. Ergänzend dazu finden sich Informationen zur Dauer bis zur nächsten Sonnenwende oder der nächsten Tagundnachtgleiche.

„Solstice“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, sich die in der App bereitgestellten Informationen in Form von verschiedenen Widgets anzeigen zu lassen. Wer mag, kann sich auch zu einer frei auswählbaren Uhrzeit die wichtigsten Informationen zum aktuellen Sonnenverlauf per Push-Mitteilung zustellen lassen.

All dies lässt sich werbe- und kostenfrei nutzen. Wer sich für die Arbeit des Entwicklers bedanken will, hat die Möglichkeit, dies durch einen freiwilligen In-App-Kauf zu tun.