App-Tipp: Das Geografie-Quiz Geotrainer

Die für iPhone und iPad optimierte App Geotrainer ist mittlerweile in Version 12 verfügbar. Der Entwickler Ralf Ebert pflegt das Geografie-Quiz kontinuierlich und hat mit dem aktuellen Update unter anderem den Sprachmodus verbessert und ein neues Tagesquiz integriert.

Bei Geotrainer kann man direkt nach dem Download losspielen, und auch die kostenlose Standardversion bietet bereits zahlreiche Inhalte. In kurzen Quizrunden lässt sich das eigene Geografiewissen testen und verbessern. Die Themen reichen dabei von Ländern, Hauptstädten und Flaggen bis zu einzelnen Regionen und Städten.

Mehr als 35 Themenbereiche

Der Einstieg erfolgt direkt über eines der verfügbaren Quizze. Dabei stehen verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Je nach Aufgabe lässt sich die richtige Lösung per Multiple-Choice oder Texteingabe auswählen, aussprechen oder direkt auf einem interaktiven Globus markieren. Bei Fragen zu Flaggen kommen weitere Varianten hinzu, beispielsweise das Zuordnen oder Ausmalen einer Landesflagge. Insgesamt stehen in Geotrainer mehr als 35 Themenbereiche zur Verfügung.

Das neue Tagesquiz soll zum regelmäßigen Training animieren und berücksichtigt dabei die bisherigen Antworten. Falsch beantwortete Fragen werden häufiger wiederholt, bereits beherrschte Themen dagegen seltener abgefragt.

Geotrainer bietet auch einen Mehrspielermodus. Nutzer können ein Thema auswählen und andere Teilnehmer über einen geteilten Code zu einem Live-Quiz einladen.

Weltatlas ergänzt die Quizfunktionen

Ergänzend zu den Quizfunktionen enthält die App einen interaktiven Weltatlas. Darüber lassen sich einzelne Länder auswählen und zusätzliche Informationen sowie Fotos abrufen. Auch die Aussprache von Länder- und Hauptstadtnamen kann wiedergegeben werden.

Die grundlegenden Funktionen von Geotrainer lassen sich kostenlos verwenden. Darüber hinaus bietet der Entwickler für 11,99 Euro pro Jahr ein Unterstützer-Abo an, mit dem sämtliche Quizze freigeschaltet werden.