App-Tipp: Ambient-Sounds von Tesla Audio Sciences gratis

Die AmbiScience-Apps von Tesla Audio Sciences lassen sich gerade kostenlos im App Store laden. Bislang musstet ihr für die Sound-Sammlungen jeweils zwischen 3 und 5 Euro berappen.

Tesla Audio Sciences bietet drei verschiedene Pakete an, die ihrerseits jeweils verschieden thematisierte, qualitativ hochwertige Sammlungen mit Geräuschen und entspannenden oder auch anregenden elektronischen Sounds beherbergen:

Die Apps von Tesla Audio Sciences sind in erster Linie was für die Ohren. Die Benutzeroberfläche ist noch im iOS-Stil von vor zehn Jahren gehalten, aber diese Retro-Optik findet ja hier und da auch durchaus noch gefallen. Tesla Audio Sciences hat übrigens nichts mit dem Autohersteller zu tun, der Name referenziert (wie der des Automobilherstellers) lediglich auf den Erfinder Nikola Tesla.