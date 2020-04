App-Tarif Fraenk unterstützt ab Juni Rufnummernmitnahme

Das in der vergangenen Woche neu gestartete Mobilfunktarif Fraenk wird in Kürze auch die Möglichkeit zur Rufnummernmitnahme bieten. Ursprünglich hieß es lediglich, eine entsprechende Option sei in Planung. Jetzt äußert sich die hinter den Angebot stehende Telekom-Tochter Congstar etwas konkreter. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Funktion bereitzustellen. Ab Juni soll es möglich sein, die eigene Rufnummer von einem anderen Anbieter zu übertragen.

Der Pauschal-Tarif Fraenk wird vollumfänglich per App verwaltet und bietet zum Monatspreis von 10 Euro eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zudem ist die mobile Datennutzung mit 4 GB Datenvolumen pro Monat inklusive.

Fraenk funkt im im D-Netz und beinhaltet die LTE-Nutzung mit bis zu 25 Mbit/s. Das Angebot wird als Alternative zu einer Prepaid-Karte beworben und ist monatlich kündbar. Als wichtige Einschränkung ist anzumerken, dass die Abrechnung ausschließlich über PayPal erfolgen kann.

