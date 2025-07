App gegen Wildparker: Meldemöglichkeit für E-Scooter

Trotz der zunehmenden Verbreitung von E-Scootern in deutschen Städten, haben viele Fahrer offenbar immer noch Probleme damit, die Elektroroller nicht mittig auf dem Gehsteig abzustellen. In der Regel sorgt dies beim Vorbeigehen nur für eine hochgezogene Augenbraue, wer jedoch seinen Rollstuhl nicht mehr am E-Scooter vorbei kriegt oder mit dem Kinderwagen auf die Fahrbahn ausweichen muss, der ist zurecht genervt.

Wenn Platz für Rollstuhl und Kinderwagen fehlt

Die Falschparker-App des Anbieters Nivel richtet sich an eben jene Personen und bietet diese eine einfache Möglichkeit, falsch abgestellte Fahrzeuge zu melden. Die Anwendung erlaubt es, mit wenigen Schritten einen Parkverstoß zu dokumentieren: Nach dem Fotografieren des Fahrzeugs wird der Standort übermittelt, optional kann der QR-Code gescannt werden. Die Anbieter werden automatisch benachrichtigt und sollen das Problem beheben.

Die App versteht sich als Schnittstelle zwischen Nutzern, Verleihern und Kommunen. Sie ergänzt das Angebot der Nivel-Plattform, über die Städte beispielsweise Parkzonen definieren, Meldungen auswerten und Reaktionszeiten erfassen können. Ziel ist es, das Problem blockierter Gehwege durch falsch abgestellte Roller strukturiert anzugehen.

Gesetzespläne sorgen für Aufmerksamkeit

Ein Leser hatte uns im Zusammenhang mit diesem Artikel auf die Download-Möglichkeit aufmerksam gemacht. Anlass war der Verweis auf neue Regelungen, die das Bundesverkehrsministerium vorbereitet. Ein aktueller Entwurf zur Änderung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sieht vor, dass gewerblich genutzte Roller künftig nicht mehr ohne Genehmigung auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen geparkt werden dürfen. Stattdessen sollen die Anbieter mit den Städten feste Abstellkonzepte vereinbaren.

Manche Städte arbeiten bereits mit ausgeschilderten Parkflächen

Zahlreiche Städte setzen bereits heute auf markierte Parkflächen und technische Kontrollen innerhalb der Verleih-Apps. Manche Anbieter fordern ein Parkfoto zur Beendigung der Miete und ahnden Regelverstöße mit Bußgeldern. Die App von Nivel reiht sich in diese Bestrebungen ein und soll das Melden vereinfachen. Sie unterstützt damit Städte und Anbieter beim Umgang mit einem Problem, das nach wie vor für Diskussionen sorgt.