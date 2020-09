App Clips unter iOS 14: Shooter ermöglicht Live-Test im Browser

Die von Apple zusammen mit iOS 14 neu vorgestellten App Clips gehören zu den Funktionen des aktuellen iPhone-Betriebssystems, die derzeit noch so gut wie unbekannt sind, mit zunehmender Saturierung am Markt aber immer öfter in Gastronomie und Einzelhandel auftauchen dürften.

Grob auf den Punkt gebracht, handelt es sich bei App Clips um Teile vollwertiger iPhone-Applikationen, die ohne gesonderte Installation ausgeführt werden können, maximal 10MB klein sein dürfen und die Hürde reduzieren sollen, die viele Anwender von der Installation neuer Apps abschreckt, die vielleicht nur ein oder zweimal benötigt werden.

Prädestiniert wären etwa Restaurants, die einen App Clips für die schnelle Bestellaufnahme oder die Kontakt-Nachverfolgung nutzen könnten, Elektro-Tretroller die schnell eine Fahrt abrechnen oder Museen, die weiterführende Informationen über einen App Clip bereitstellen könnten.

Die App Clips selbst lassen sich über QR-Codes, NFC-Sticker oder auch von Webseiten aus starten. Wie genau dies abläuft könnt ihr am Beispiel des Shooters Phoenix 2 selbst in Erfahrung bringen.

Spielen-Button auf der Webseite

Dessen Macher bieten auf dieser Webseite einen App Clip an, der umgehend das erste Kapitel des Spiels startet und unter Beweis stellt, dass sich die abgespeckten App Clip nur minimal von den nativen Applikationen unterscheiden, die sich ihrerseits jedoch erst nach einem Download im App Store starten lassen.

Weiter in der App-Mediathek verfügbar

Um den App Clip auszuführen müsst ihr lediglich den Spielen-Button am oberen Bildschirmrand antippen. Dieser ist allerdings nur sichtbar wenn auf eurem Gerät iOS 14 installiert ist, Safari nicht im Privat-Modus genutzt wird und ihre Phoenix 2 noch nicht installiert habt.

In der App Mediathek verweilen einmal gestartete App Clips noch eine Weile im Bereich Zuletzt hinzugefügt.