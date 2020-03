AnyDesk: Mac und Windows-Rechner mit iPhone und iPad steuern

Am Wochenende haben wir das Thema Mac-Fernbedienung über die Nachrichten-App aufgegriffen, passend dazu wollen wir auch noch an AnyDesk erinnern. Die von Stuttgarter Entwicklern angebotene Fernwartungslösung erlaubt den externen Zugriff auf einen Rechner auch vom iPhone oder iPad aus und hat sich als attraktive Alternative zu Teamviewer etabliert.

Wenn ihr mit AnyDesk von einem iOS-Gerät aus auf einen Rechner zugreift, stehen euch umfassende Bedienmöglichkeiten zur Verfügung, dazu zählen auch angepasste Tastaturen für die Arbeit mit Macs oder Windows-Rechnern. Zudem habt ihr die Möglichkeit, begleitend mit einer Person am anderen Gerät zu chatten.

In Gegenrichtung, also vom Desktop zum iOS-Gerät sind die vorhandenen Möglichkeiten stark limitiert. Hier ist es derzeit nur möglich, die Bildschirmanzeige des iOS-Geräts in der AnyDesk-App auf dem Mac zu spiegeln.

AnyDesk lässt sich neben macOS, iOS und Windows auch mit Android, Linux, FreeBSD und einem Raspberry Pi nutzen. Die private Nutzung der Software ist kostenlos möglich, für kommerzielle Anwender bietet AnyDesk drei verschiedene Preismodelle. Interessierten Nutzern empfehlen wir einen Blick in das hier als PDF verfügbare, deutschsprachige Handbuch zur Software.