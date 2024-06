Antstream für iOS: Erster Spiele-Streaming-Dienst für das iPhone

Gute Nachrichten für iPhone-Anwender in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten. In der kommenden Woche wird der Spiele-Streamingdienst Antstream Arcade seine Tore öffnen und Nutzern von iPhone und iPad dann einen Retro-Gaming-Dienst mit über 1.300 klassischen Computerspielen vorsetzen, die sich im Stream auf iPhone und iPad zocken lassen werden.

Anders formuliert: Die Spiele müssen nicht einzeln heruntergeladen und installiert werden, sondern lassen sich genauso auswählen und aufrufen wie die Serien und Filminhalte eines Video-Streaming-Dienstes.

Durch EU-Gesetzte möglich gemacht

Antstream ist durch das Inkrafttreten der neuen Digitalgesetze innerhalb der Europäischen Union möglich geworden, die zu mehreren Änderungen an Apples App Store Richtlinien geführt haben, wie etwa die plötzliche Freigabe sogenannter Spiele-Emulatoren, von denen nun auch amerikanische iPhone-Anwender profitieren.

Darüber hinaus haben die EU-Gesetze über digitale Märkte Apple auch dazu gebracht, Spiele-Streaming-Dienste von Drittanbietern in den App Store aufzunehmen. Dies hatte Cupertino bislang vehement abgelehnt und Anbieter dazu aufgefordert, jedes Spiel als einzelne Applikation zum Vertrieb in der Software-Kaufhaus einzureichen.

Ab 27. Juni auf iPhone und iPad

Antstream plant nun, seinen Dienst ab dem 27. Juni bereitzustellen und wird mehrere bekannte Titel wie etwa Asteroids, Pong oder Space Invaders anbieten. Der Dienst ist bereits auf anderen Plattformen wie etwa der Xbox oder auch im Epic Games Store erhältlich, in der kommenden Woche sollen das iPhone und das iPad dann folgen.

Euro-Preise liegen aktuell noch nicht vor, geplant ist jedoch, dass Antstream Arcade mit Einführungspreisen von 3,99 US-Dollar pro Monat und 29,99 US-Dollar pro Jahr starten wird, ehe wieder die regulären Preise von 4,99 US-Dollar pro Monat beziehungsweise 39,99 US-Dollar pro Jahr veranschlagt werden.