AnkerWork M650: Drahtloses Dual-Mikrofon-System für iPhone im Video

Im Einsatz lassen sich die Mikros sowohl magnetisch als auch mit einem Textilclip an Revers, Kragen und Bluse befestigen und gestatten so die Außenaufnahme von Tonspuren in lauten Umgebungen, sowie das Führen von Interviews und Konversationen im Freien. Der Abstand zwischen den Mikrofonen und dem Empfänger darf dabei bis zu 200 Meter betragen.

Der Empfänger lässt sich per (wechselbarem) Lightning- oder USB-C-Anschluss direkt mit iPhone und Android-Geräten verbinden und übernimmt anschließend den kabellosen Transfer der Audiosignale. Diese werden von den Mikrofonen verlustfrei an den Empfänger gestreamt und bieten Zweikanalton-Aufnahmen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.

Das mit einem Listenpreis von 270 Euro ausgezeichnete, kabellose Dual-Mikrofon wird ab sofort mit einem so genannten Frühbucherrabatt in Höhe von 50 Euro für nur noch 219,99 Euro zum Kauf angeboten.

