Anker Solix PS30: Faltbares Solarpanel startet für 85 Euro

Im Lieferumfang der autonomen Sonnensteckdose befinden sich zwei Karabiner-haken, die sich um die Befestigung des Anker Solix PS30 am Rucksack kümmern und so auch auf längeren Ausflügen, auf Wanderungen und Fahrradtouren Strom für die eigenen Mobilgeräte liefern sollen.

Insert

You are going to send email to