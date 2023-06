Anker PowerPort III: Dual-USB-C-Ladegerät mit 65 Watt für 34 Euro

Mit dem Dual-Ladegerät zielt Anker auf Nutzer, die beispielsweise ein iPhone und ein MacBook zusammen im Einsatz haben. Schließt man ein zu ladendes Gerät einzeln an, so kann der Adapter bis zu 65 Watt Ladeleistung liefern. Im Dualbetrieb lassen sich beispielsweise ein iPhone im Schnelllademodus mit 20 Watt und gleichzeitig noch ein Notebook oder ein Tablet mit maximal 45 Watt Ladeleistung versorgen.

Insert

You are going to send email to